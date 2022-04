Gospodin Savršeni ozbiljno odgovorio Danijeli: 'Vrata su ti otvorena, slobodno izađi van'

U utorak navečer u showu 'Gospodin Savršeni' Toni je pokrenuo ozbiljan razgovor koji je završio Elinim odlaskom te nesuglasicama s Danijelom, a nakon burne večeri Splićanin je utjehu potražio na intimnom spoju s Karolinom.

Kako se polako približava kraj showa i djevojaka je sve manje, Toni počinje sve ozbiljnije shvaćati svoju potragu za onom pravom. A kako bi bio siguran koje su djevojke u showu iz istih razloga kao i on, odlučio je ozbiljno porazgovarati s Elom i Danijelom.

- Ela, ti si prva djevojka koju sam upoznao i na prvu si mi ostavila dojam dive, ali u pozitivnom smislu. Naš ću spoj pamtiti do kraja života. No koliko god mi je drago što sam te upoznao i što sam se družio s tobom, ovdje sam došao tražiti ljubav i mislim da je našoj priči došao kraj - otvoreno je priznao Toni, a Ela se složila da se njihov odnos bazira isključivo na prijateljstvu.

- Smatram da on nije muškarac za mene, a niti ja žena za njega - zaključila je Ela pa usred večere napustila show, što je posebno šokiralo Danijelu, koja je odlučila Toniju u lice reći sve što je muči.

- Shvaćam tvoju zbunjenost i shvaćam da ne razumiješ moje kriterije, ali onog trenutka kad osjetim da je neki odnos gotovo, onda to i završim - pojasnio je Gospodin Savršeni atraktivnoj crnki kojoj nije bilo jasno zašto je Ela otišla, a najviše ju je mučilo zašto je Polinu vratio u show.

- Danijela i ja ne možemo pronaći zajednički jezik. Ja pokušavam upoznati pravu Danijelu i zagrebati ispod površine jer imamo malo vremena, a ona uporno priča o drugim djevojkama - razočaran je i odlučan bio Toni.

- Danas je prvi put podigao ton, prvi put je razgovor imao više nego ozbiljnu notu… - komentirala je Danijela.

- Ja tražim ljubav i da ja u ovom trenu znam da si to ti, ja bih te sad uzeo za ruku i odšetao sa seta. No da u ovom trenu znam da to nisi ti, ja bih ti se zahvalio. Ovo je ozbiljna situacija za mene i kad sam ušao u ovo, nisam znao što će se dogoditi, samo sam znao da ću biti iskren i sad sam iskren. Meni ovo nije igra. Vrata su ti otvorena, ako želiš otići – slobodno! - iskreno joj je kazao Toni pa potom smirio situaciju.

- Pokušaj shvatiti da sve ovo radim iz najbolje namjere da nađem onu pravu i još uvijek vjerujem da bi ti mogla biti ta. Bilo bi mi jako krivo kad bih te pustio da odeš pa da se cijeli život pitam što je moglo biti… - izjavio je Splićanin.

- Ti si moj konačni cilj, ali gubim želju za tobom kad mi radiš ovo. Da sam ravna linija ne bih ovako reagirala i bilo bi mi svejedno. No čim imam ovakve reakcije, to znači da tu ima nečeg jer se nitko ne pjeni ovako bez razloga - priznala mu je Danijela.

Na povratku u vilu Danijela je djevojkama priopćila vijest o Elinom odlasku, a onda je idući dan Toni odlučio pozvati Karolinu na spoj kako bi malo razbistrio misli i opustio se u njezinom društvu prije nove ceremonije ruža.

- Karolina i ja krenuli smo prirodno, a naš odnos je nabijen emocijama i u uzlaznoj putanji - priznao je Toni pa za svoju simpatiju pripremio spoj po njezinoj želji.

Najprije su pripremali carbonara tjesteninu pa je Karolina zaključila kako bi slobodno mogao raditi u njihovom obiteljskom restoranu u Italiji.

- Ako te pitam da dođeš raditi kod nas, to znači da si dobrodošao i da ti dopuštam da upoznaš moje roditelje, moju obitelj, da živiš s nama i da si dio nas - priznala je Karolina.

- Mislim da na svakom spoju produbimo odnos i da smo svaki sve zagrijaniji i zagrijaniji… - nastavila je Karolina.

No Karolina nije jedina koja se osjeća tako, već je i Gospodin Savršeni priznao da može zamisliti njihovu zajedničku budućnost.

- U ovom trenu ne znam je li Karolina ona prava, ali ako je, veselim se našoj budućnosti - kazao je Toni, a par se potom opustio u bazenu gdje je nedostajao samo poljubac.

- Zapalili smo se od količine strasti. Između nas ima jakih emocija i velike treme. Koliko god bih sad ubio za jedan poljubac, nikad je neću prisiljavati i prihvaćam njezinu odluku - džentlmenski je rekao Toni.

- Zasad ne želim poljubiti Tonija jer se bojim da neću dobiti zadnji poljubac, a želim da moj poljubac bude zadnji! - zaključila je Karolina.

Intimni spoj prepun emocija i strasti završio je s ružom u Karolininim rukama te je ona sigurna za iduću ceremoniju, no to se ne može reći za ostale djevojke koje na novom koktel partyju napeto čekaju početak nove ceremonije ruža.

Koja djevojka će iduća napustiti show i kako će se razvijati ljubavni odnosi u vili – pogledajte u novom nastavku 'Gospodina Savršenog' u srijedu od 21.20 sati na RTL-u!

