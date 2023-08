Danny Trejo proslavio 55 godina bez alkohola i droge: Svi koji se još uvijek borite, možete uspjeti

Slavni glumac Danny Trejo (79) proslavio je 55 godina bez alkohola i droge, koje ne konzumira od 1969. godine. Povodom ovoga se oglasio putem Twittera.

- Danas je 55 godina otkako sam čist i trijezan milošću Božjom! Radio sam na ovome dan po dan, a svi vi koji se još uvijek borite - i vi možete uspjeti - napisao je glumac.

Njegovi obožavatelji su mu čestitali te rekli kako im je inspiracija da i sami postignu ono što je on uspio.

- Upravo sam započeo svoje putovanje prema prestanku konzumiranja opijata, Danny. Čestitam ti na tvom, brate, i hvala ti što si tako inspirativna osoba i poticaj - glasio je jedan od komentara.

Danny je prije svoje karijere ulazio u probleme sa zakonom, a nekoliko je puta završio u zatvoru radi oružanih pljački i droge. Tijekom jednog od boravka je pogodio zaštitara kamenom, a zaštitar je nakon toga preminuo. Dannyju je tada prijetila smrtna kazna zbog ubojstva.

- Bacao sam to prema grupi drugih zatvorenika, on je slučajno pogođen. Sjećam se da sam se molio bogu i govorio - ako te ima, bit će sve ok - rekao je jednom prilikom. Kako je on to tada shvatio, bila je to 'božja intervencija' te je rekao sam sebi da više neće konzumirati niti alkohol niti droge.