FOTO Slijedi Ronaldov Portugal! Pogledajte kako se njegova Georgina mijenjala kroz godine

Cristiano Ronaldo i njegova zaručnica Georgina imaju dvoje zajedničke djece, Alanu Martinu i Bellu Esmeraldu. Nogometaš je u lipnju 2017., dobio blizance Evu Mariju i Matea putem surogat majke, njegov prvi sin, za čiju majku javnost još ne zna tko je, nedavno je proslavio 16. rođendan
U svijetu gdje se životi slavnih prate pod mikroskopom, rijetke su priče koje odišu autentičnošću bajke. Jedna od takvih je, bez sumnje, ona o Georgini Rodríguez i Cristianu Ronaldu.
| Foto: Instagram
U svijetu gdje se životi slavnih prate pod mikroskopom, rijetke su priče koje odišu autentičnošću bajke. Jedna od takvih je, bez sumnje, ona o Georgini Rodríguez i Cristianu Ronaldu. |
Foto: Instagram
U svijetu gdje se životi slavnih prate pod mikroskopom, rijetke su priče koje odišu autentičnošću bajke. Jedna od takvih je, bez sumnje, ona o Georgini Rodríguez i Cristianu Ronaldu.
| Foto: Instagram
Foto PROFIMEDIA
Foto Instagram
Sve je počelo 2016. godine u Madridu, daleko od bljeskova fotoaparata. Georgina Rodríguez, tada 22-godišnja djevojka španjolsko-argentinskih korijena, radila je kao prodavačica u ekskluzivnoj Gucci trgovini.
| Foto: Instagram/Georgina Rodriguez
Foto Instagram
Foto Instagram
Jednog dana, u trgovinu je ušao Cristiano Ronaldo, tada najveća zvijezda Real Madrida i globalna ikona.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Privlačnost je bila trenutačna. U svojoj popularnoj Netflix seriji "Ja sam Georgina", Georgina je taj trenutak opisala kao "vrlo poseban početak", trenutak koji joj je nepovratno promijenio život.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Iako je Ronaldo kasnije priznao da isprva nije očekivao da će veza postati toliko snažna i ozbiljna, s vremenom je shvatio da je u Georgini pronašao ženu svog života.
| Foto: Instagram/Georgina Rodriguez
Foto Instagram/Georgina Rodriguez
Foto Instagram/Ida Solbakken
Njihov prvi susret prerastao je u romansu koja se odvijala u tajnosti, daleko od očiju javnosti, gradeći temelje za partnerstvo koje će uskoro postati globalni fenomen.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Screenshot Instagram
Foto Screenshot Instagram
Svijet je za njihovu ljubav saznao u siječnju 2017. godine, kada su se prvi put zajedno pojavili u javnosti na dodjeli nagrada FIFA Football Awards.
| Foto: Fabio Ferrari/LaPresse
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Uz Ronalda i njegovog najstarijeg sina, Cristiana Jr., Georgina je zablistala i službeno potvrdila ono o čemu su mediji mjesecima nagađali. Od tog trenutka, postali su nerazdvojni.
| Foto: Instagram
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Instagram
Njihova obitelj počela se brzo širiti. U lipnju 2017. godine, Ronaldo je putem surogat majke dobio blizance, Evu i Matea
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Georgina ih je odmah prihvatila kao svoju djecu, pokazujući posvećenost i ljubav koja je dodatno učvrstila njihovu vezu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Samo nekoliko mjeseci kasnije, u studenom 2017., par je dočekao svoje prvo biološko dijete – kćer Alanu Martinu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Obiteljska idila nastavila se preseljenjem u Italiju u srpnju 2018., nakon što je Ronaldo potpisao za Juventus
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
U listopadu 2021. godine, par je sretno objavio da očekuje blizance, dječaka i djevojčicu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Međutim, u travnju 2022. doživjeli su trenutak koji je istovremeno bio ispunjen najvećom radošću i najdubljom boli.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Georgina je rodila zdravu djevojčicu, Bellu Esmeraldu, ali je njihov sin, kojeg su nazvali Ángel, tragično preminuo pri porodu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Taj je događaj ostavio neizbrisiv trag na obitelji. Georgina je kasnije taj trenutak opisala kao "najbolji i najgori trenutak u životu", sažimajući u jednoj rečenici vrtlog emocija s kojim su se suočili.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njihova snaga i otvorenost o gubitku djeteta dirnuli su milijune ljudi diljem svijeta, pokazujući ranjivu stranu života pod svjetlima reflektora.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Unatoč teškim trenucima, njihova je ljubav postajala sve jača. U kolovozu 2025. godine, Georgina je na svom Instagram profilu, gdje je prati vojska obožavatelja, objavila zaruke, ponosno pokazujući veličanstveni zaručnički prsten.
| Foto: Instagram
Foto SARAH MEYSSONNIER
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Iako službena potvrda datuma vjenčanja još uvijek nije stigla, glasine ne prestaju kružiti, a dodatno ih je potaknuo sam Ronaldo koji je u jednom od nedavnih videa Georginu nazvao svojom "suprugom".
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Danas je Georgina Rodríguez mnogo više od Ronaldove partnerice. Ona je uspješna poduzetnica, model i jedna od najutjecajnijih osoba na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njihova priča, koja je započela slučajnim susretom, prerasla je u partnerstvo izgrađeno na ljubavi, podršci i zajedničkom prevladavanju životnih izazova.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Zajedno odgajaju petero djece, a njihova miješana obitelj postala je simbol modernog zajedništva i dokaz da prave ljubavne priče postoje i izvan filmskog platna.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
'Bila sam konobarica, čistačica, prodavačica, a sad sam j****a šefica,' opisala se u svojem dokumentarcu na Netflixu.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
'Živim život, sanjam snove, vječno sam zahvalna Bogu, čija me ljubav vodi, čini i ispunjava', napisala je Georgina u opisu fotografija.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ljepotica, koja je već niz godina partnerica Cristiana Ronalda, često voli na društvenim mrežama objavljivati svoje atraktivne fotografije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram