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10 GODINA LJUBAVI

FOTO Slijedi Ronaldov Portugal! Pogledajte kako se njegova Georgina mijenjala kroz godine

Cristiano Ronaldo i njegova zaručnica Georgina imaju dvoje zajedničke djece, Alanu Martinu i Bellu Esmeraldu. Nogometaš je u lipnju 2017., dobio blizance Evu Mariju i Matea putem surogat majke, njegov prvi sin, za čiju majku javnost još ne zna tko je, nedavno je proslavio 16. rođendan
FOTO Slijedi Ronaldov Portugal! Pogledajte kako se njegova Georgina mijenjala kroz godine
U svijetu gdje se životi slavnih prate pod mikroskopom, rijetke su priče koje odišu autentičnošću bajke. Jedna od takvih je, bez sumnje, ona o Georgini Rodríguez i Cristianu Ronaldu. | Foto: Instagram
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U svijetu gdje se životi slavnih prate pod mikroskopom, rijetke su priče koje odišu autentičnošću bajke. Jedna od takvih je, bez sumnje, ona o Georgini Rodríguez i Cristianu Ronaldu. | Foto: Instagram
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