Danska televizija djeci pokazala gola odrasla tijela i podigla prašinu: 'Ne trebamo se sramiti'

Producenti kažu kako je ideja bila pokazati djeci različitog ljudskog tijela te im objasniti kako u njemu nema ništa sramotno. Svi učenici su imali između 11 i 13 godina, a roditelji su potpisali suglasnost za snimanje.

<p>Petero odraslih ljudi, različite životne dobi, bez odjeće je poziralo pred učenicima jedne osnovne škole iz Kopenhagena, a sve skupa odvijalo se TV emisiji Ultra, na danskoj nacionalnoj televiziji. Riječ je o emisiji edukativnog karaktera, a iako su skandinavske zemlje poprilično liberalnih svjetonazora, ovakav je model dječjeg učenja čak i u toj zemlji podijelio publiku i pokrenuo burnu raspravu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Učenici su bili pripremljeni na sadržaj emisije, a roditelji svakog od njih potpisao je suglasnost da njegovo dijete prisustvuje snimanju emisije, čija je ideja bila pokazati djeci različitog ljudskog tijela te im objasniti kako u ljudskom tijelu nema ništa sramotno. Svi učenici su imali između 11 i 13 godina. </p><p>Voditelj emisije Jannik Schow ohrabrio ih je rekavši im da nema loših ni krivih pitanja, a neki od njih bez srama su postavljali pitanja 'modelima'. Zanimale su ih tetovaže, ljudske dlake, intimni dijelovi tijela...</p><p>Producenti emisije pojasnili su kako su s djecom ranije provedeni potrebni razgovori te im je rečeno da u bilo kojem trenutku mogu napustiti snimanje, ako se iz bilo kojeg razloga ne osjećaju ugodno, no kako kažu, svih 250 djece do kraja je bilo prisutno. </p><p>Najžešće reakcije na emisiju u toj zemlji stigle su od strane desničarske Danske narodne stranke, koja je optužila televiziju, zaključivši da kvari njihovu djecu i nameće im određenu propagandu. Traže da se emisija ukloni s YouTube platforme, no kako se to zasad nije dogodilo vijest su prenijeli brojni svjetski mediji, a rasprava o ovoj emisiji prelila se na kanale društvenih mreža.</p>