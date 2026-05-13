UŽIVA S DEČKOM

Dara Bubamara (49) nakon skandala otvoreno o seksu i majčinstvu: 'Bog sve diktira'

Foto: Instagram

Pjevačica je nakon afere s eksplicitnim porukama otvoreno govorila o partneru, njihovu intimnom odnosu i proširenju obitelji

Dovezao me, otvorio vrata i poljubio. Mi se ne skrivamo, samo ne želimo previše eksponirati privatni život, rekla je pjevačica Dara Bubamara (49) prilikom nedavna dolaska na snimanje emisije 'Zvezde Granda'.

FOTO Dara Bubamara pokazala novog dečka, pala i pusa! No svi su gledali njegov bijesni auto

Pjevačica nije skidala osmijeh s lica dok je govorila o partneru s kojim je, kako kaže, već godinu dana u vezi. Otkrila je i da su započeli zajednički život, a kroz smijeh dodala kako njezin dečko sad 'vozi njihov auto', piše Blic.

Otkrila je kako je ranije živio u Dubaiju, a danas ima vlastitu firmu. Na šaljiva pitanja o njihovu intimnom odnosu i izjavi kod YouTubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase o tome 'kako njezin dečko izdrži od 4 do 7', Dara Bubamara je kratko s osmijehom odgovorila: 'Mi uživamo svaki dan'.

ŠOK FOTKE Pogledajte Daru Bubamaru na početku karijere

Dotaknula se i proširenja obitelji s parterom:

- Bog sve diktira - rekla je Dara.

Pjevačica se osvrnula i na nedavni skandal s eksplicitnim porukama koje su završile u javnosti. 

- Čim se desilo ovo sa intimnom porukom, Bogdan me prvi podržao. To je poruka koju sam slala prijatelju kojem sam vjerovala. To neko društvo iz Novog Sada je znalo za nju i oni su to stavili u javnost. Htjeli su me uništiti jer sam ja ozbiljna pjevačica sa ozbiljnom diskografijom - rekla je.

Iako su mnogi smatrali da će joj skandal ugroziti vezu, Dara ističe da njezin partner ima razumijevanja: 'On zna kakva sam, volim se zezati s prijateljima i nasmijavati ih. Ljudi mi vjeruju jer me vole, a nakon svega ovoga završila sam prva u trendingu posvuda. Prvo ružno, a onda na kraju hitčina!'.

Osim o ljubavi i privatnom životu, Dara je govorila i o izgledu.

- Svaka djevojka treba imati fit liniju i trenirati, ali  muškarci više voli da ljulja nego da žulja - zaključila je pjevačica.

