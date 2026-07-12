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NOĆ S MLAĐIM

'Možda sam malo pretjerala sa 'od 4 do pola 7', no drago mi je da je to svima bilo zabavno'

Piše 24sata,
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'Možda sam malo pretjerala sa 'od 4 do pola 7', no drago mi je da je to svima bilo zabavno'
Foto: Instagram
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Dara Bubamara je ispričala kako je iz situacije koja ju je trebala uništiti stvorila novi hit. Curenje poruke o noći s 20 godina mlađim muškarcem, prvotno ju je pogodilo, no nakon što ju je podržao sin, prestala se brinuti.

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Ja sam žena koja je rođena kao veliki borac i ne dam na sebe. A na poslu sam okružena svakakvim ljudima, puno je to ljubomore, ja sam se odlučila boriti. Mene kada netko izda to okrenem u svoju korist. Prvenstveno zbog sebe. A onda i da pokažem svim zlobnicima da će sve ići samo u moju korist - rekla je Dara Bubamara za Net.hr prije koncerta u Brodarici kod Šibenika. Pjevačica se osvrnula na snimku koja se pojavila u javnosti, na kojoj prepričava kako je provela noć s 20 godina mlađim muškarcem. 

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- Žene ne smiju ništa, pogotovo kada su javne osobe, nije normalno ni da imaju mlađeg dečka - kazala je pjevačica i dodala da joj je bilo krivo kad je poruka izašla u javnost te da ju je jako razočarala izdaja ljudi koji su poruku pustili u javnost. 

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- Ali, kad sam dobila podršku svog sina koji mi je rekao, pa dobro što si radila što drugi nisu, promijenila sam razmišljanje - dodala je pjevačica. Iako je poruka bila intimna i privatna, umjesto da ju njeno objavljivanje uništi, Dara Bubamara je od nje napravila novi hit 'Kome da se pravdam' i situaciju u kojoj je trebala biti ismijana, okrenula u svoju korist. Priznala je da je možda malo pretjerala u poruci kako bi nasmijala prijatelja kojem ju je poslala i uz smijeh dodala da je čula da su neki dečki dobili komplekse, a djevojke podigle standarde zbog njene izjave da je s 20 godina mlađim muškarcem bila 'od 4 do pola 7'. U svakom slučaju, kaže, drago joj je da je poruka mnogima bila zabavna.

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