Dara Bubamara u Areni Zagreb dobila spermu od lososa: 'To je nešto najbolje što sam dobila!'

Devet sati trajala je 'Kafanska večer' u Areni Zagreb u četvrtak, a nastupilo je osam izvođača narodnjačke glazbe. Među njima je bila i Dara Bubamara koja se pohvalila da je u Areni dobila 'najoriginalniji poklon', a to je sperma od divljeg norveškog lososa u krioničkoj epruveti za kozmetičku dubinsku intenzivnu reparaciju.

- Inače sam dobivala ruže, čokolade i plišane mede, ali ovo je nešto najbolje i najkreativnije čime me itko nekad darivao - rekla je Dara Bubamara.

Svojim izgledom oduševljava mnoge diljem regije, a tvrdi kako joj parira samo jedna hrvatska pjevačica.

U Areni Zagreb održana 2. Kafanska večer | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Severina je jedna brutalna žena na vašoj estradi, baš je zgodna za svoje godine - rekla je Dara te otkrila da priprema iznenađenje za svoje obožavatelje 3. ožujka, a to je novi studijski album.

- Sve ćete saznati, neću vam otkriti imena autora da mi ih drugi ne otmu - rekla je kroz smijeh te dodala da očekuje da će ići na turneju i opet se družiti s publikom u Zagrebu, ali po prvi put na solističkom koncertu.

Otkrila je i da nakon svakog nastupa dobiva puno poruka od muškaraca.

- Iskreno, oduvijek sam privlačila veliki broj muškaraca i to me ne čudi, očito je to do moje karizme, a ne grudi - rekla je kroz šalu.