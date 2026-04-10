Jesu li parovi iz 'Savršenog' još uvijek zajedno? Evo što oni kažu

Završila je peta sezona RTL-ovog showa 'Gospodin Savršeni'. I ove su sezone u showu bila čak dva 'Savršena', pa je tako samo finale donijelo i dvije pobjednice. Petar je odabrao Anastasiju, dok je Karlo odabrao Kaju. Nakon prethodne sezone, u kojoj su također bila dva 'Savršena', pa tako i dvije pobjednice, Vanja i Maida, ljubav se nije nastavila nakon što su se kamere ugasile.

No čini se da tako nije s parovima ove sezone. Karlo i Kaja započeli su zajednički život u Zagrebu, što su otkrili u RTL-ovom 'Savršenom podcastu'.

- Jedva smo čekali da završi, da možemo normalno živjeti - rekao je Karlo, dok je Kaja otkrila da su u vezi od posljednje ceremonije. Nabavili su i psa.

Ljubavna se priča nastavila i za Petra i Anastasiju. Ona se o njihovom odnosu oglasila na društvenim mrežama.

- Mnogo vas mi je pisalo da ste plakali gledajući finale. Bilo je i meni jako emotivno proživjeti sve, a ovaj put preko malih ekrana djeluje kao kraj priče, ali zapravo je tek početak. Nakon showa nije bilo niti jednog trenutka gdje bih posumnjala u našu povezanost, naprotiv, ona svakim danom postaje sve jača. Hvala svima koji su nas pratili, vjerovali u nas i bili nam podrška. U svakom trenutku bila sam svoja, iskrena, ranjiva i vođena srcem - napisala je Anastasia.

Istaknula je kako se više ne moraju skrivati te da može podijeliti kako su ona i Petar u 'sretnoj i zdravoj vezi' unatoč preprekama u showu.

- Naša priča izvan njega je potpuno drugačija, ovaj show mi je pokazao da treba slušati srce jer te ono vodi na pravi put - dodala je.

Anastasia je i objavila nekoliko zajedničkih fotografija te poručila pratiteljima kako želi podijeliti neke uspomene s njima, a na sve je reagirala i Vanja, prošlogodišnja pobjednica koju je izabrao Šime Elez.

- Svaka ti čast, Petre! Tako se to radi! Anastasia, ti predivna ženo - napisala joj je Vanja ispod objave.