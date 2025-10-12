Dara Bubamara nije mogla vjerovati što čuje i ostala je prilično zbunjena. S druge strane Dragan Kojić Keba ostao je u potpunosti bez riječi
Bivša Igora Kojića nastupila u Zvezdama Granda, pomiješali je sa Severinom: 'Ne, to sam ja'
Na jednoj od najnovijih audicija u popularnom srpskom glazbenom showu dogodila se scena koju gledatelji ne pamte! Na pozornicu je izašla natjecateljica Sofija Dacić kako bi zapjevala pred žirijem, no njezin nastup ubrzo je prerastao u potpuni reality šok. Dok se pripremala za pjesmu, članica žirija Dara Bubamara pažljivo ju je promotrila i komentirala.
- Ista si Kebina bivša snajka, ličiš na Severinu - rekla joj je Dara.
U tom trenutku u žiriju sjedio je i Dragan Kojić Keba, otac Igora Kojića, bivšeg supruga Severine. Publika se nasmijala, misleći da je riječ o slučajnosti, no onda je Sofija mirno izgovorila rečenicu koja je sve ostavila bez riječi.
- Pa ja jesam bivša Kebina snajka - uzviknula je Dacić.
Dara Bubamara je u šoku reagirala s: 'Kako, što?!', dok je Keba pokušavao zadržati profesionalnost i osmijeh, iako se vidjelo da mu nije svejedno.
Kako se kasnije saznalo, riječ je o drugoj bivšoj Igorovoj supruzi, koja se pojavila u showu kao natjecateljica, i to upravo pred bivšim svekrom.
Podsjetimo, Igor i Sofija vjenčali su se 3. siječnja 2025. godine u općini Novi Beograd, čime su postali prvi par koji je u toj općini sklopio brak ove godine. Intimna ceremonija održana je u krugu najbližih, slavlje je dodatno uljepšao Kebin nastup, dok su mladenci razmjenjivali nježnosti. Da se razvode nakon pet mjeseci javnost je saznala sredinom srpnja.
