Bivša Igora Kojića nastupila u Zvezdama Granda, pomiješali je sa Severinom: 'Ne, to sam ja'

Na jednoj od najnovijih audicija u popularnom srpskom glazbenom showu dogodila se scena koju gledatelji ne pamte! Na pozornicu je izašla natjecateljica Sofija Dacić kako bi zapjevala pred žirijem, no njezin nastup ubrzo je prerastao u potpuni reality šok. Dok se pripremala za pjesmu, članica žirija Dara Bubamara pažljivo ju je promotrila i komentirala.

- Ista si Kebina bivša snajka, ličiš na Severinu - rekla joj je Dara.

U tom trenutku u žiriju sjedio je i Dragan Kojić Keba, otac Igora Kojića, bivšeg supruga Severine. Publika se nasmijala, misleći da je riječ o slučajnosti, no onda je Sofija mirno izgovorila rečenicu koja je sve ostavila bez riječi.

- Pa ja jesam bivša Kebina snajka - uzviknula je Dacić.

Dara Bubamara je u šoku reagirala s: 'Kako, što?!', dok je Keba pokušavao zadržati profesionalnost i osmijeh, iako se vidjelo da mu nije svejedno.

Kako se kasnije saznalo, riječ je o drugoj bivšoj Igorovoj supruzi, koja se pojavila u showu kao natjecateljica, i to upravo pred bivšim svekrom.

Podsjetimo, Igor i Sofija vjenčali su se 3. siječnja 2025. godine u općini Novi Beograd, čime su postali prvi par koji je u toj općini sklopio brak ove godine. Intimna ceremonija održana je u krugu najbližih, slavlje je dodatno uljepšao Kebin nastup, dok su mladenci razmjenjivali nježnosti. Da se razvode nakon pet mjeseci javnost je saznala sredinom srpnja.

