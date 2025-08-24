Potpisali su papire i tako završili ovu kratku ljubavnu priču. Da se razvode objavili su prije nekoliko tjedana srpski mediji, samo su se čekali potpisi...
Novi bračni brodolom Igora Kojića! Bivši Sevin muž razveo se od 15 godina mlađe Sofije...
Igor Kojić (38), bivši Severinin suprug i sin pjevača Dragana Kojića Kebe, opet se razveo! Vijest je sad službena, mlađi Kojić je okončao brak s 15 godina mlađom Sofijom Dacić, bračna ljubav nije trajala ni godinu dana...
Potpisali su papire i tako završili ovu kratku ljubavnu priču. Da se razvode objavili su prije nekoliko tjedana srpski mediji, samo su se čekali potpisi...
- Igor i Sofija su prije nekoliko dana potpisali sporazumi razvod. Dogovorili su se da se okrenu svojim planovima i životima. Tata Keba je presretan, kao i cijela obitelj, nikad nisu smatrali da je ona pravi izbor za njega - kazao je izvor upoznat s pričom za Kurir.
Dodao je kako je obitelj stala uz Igora i podržala ga, kako su od početka mislili da je u brak ušao brzopleto...
.- Sofija je moj dar od Boga. Prva, zadnja, jedina i ona prava ljubav - napisao je Kojić nakon vjenčanja sa Sofijom. Ali eto, nije potrajalo...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+