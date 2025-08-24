Obavijesti

NAKON SVEGA PAR MJESECI...

Novi bračni brodolom Igora Kojića! Bivši Sevin muž razveo se od 15 godina mlađe Sofije...

Potpisali su papire i tako završili ovu kratku ljubavnu priču. Da se razvode objavili su prije nekoliko tjedana srpski mediji, samo su se čekali potpisi...

Igor Kojić (38), bivši Severinin suprug i sin pjevača Dragana Kojića Kebe, opet se razveo! Vijest je sad službena, mlađi Kojić je okončao brak s 15 godina mlađom Sofijom Dacić, bračna ljubav nije trajala ni godinu dana...

- Igor i Sofija su prije nekoliko dana potpisali sporazumi razvod. Dogovorili su se da se okrenu svojim planovima i životima. Tata Keba je presretan, kao i cijela obitelj, nikad nisu smatrali da je ona pravi izbor za njega - kazao je izvor upoznat s pričom za Kurir.

Dodao je kako je obitelj stala uz Igora i podržala ga, kako su od početka mislili da je u brak ušao brzopleto...

.- Sofija je moj dar od Boga. Prva, zadnja, jedina i ona prava ljubav - napisao je Kojić nakon vjenčanja sa Sofijom. Ali eto, nije potrajalo...

