Dario Maradin opet u radijskom eteru! Poznato je gdje dolazi

Nakon višegodišnjeg iskustva na Otvorenom radiju, Dario Maradin od 2. ožujka dolazi u eter Antene Zagreb, gdje se pridružuje Mihaeli Dragičević u popodnevnom terminu od 13 do 17 sati, svakog radnog dana.

Za Maradina je dolazak na Antenu mnogo više od profesionalnog koraka. "Veliki je izazov ući u ovako velike cipele. Za mene je Antena posebna vrsta izazova u kojem se želim pokazati najbolje što mogu", poručuje te dodaje kako ova radijska postaja za njega ima i osobnu dimenziju.

Foto: Gordan Svilar/Antena Zagreb

"Antena je bila razlog zašto sam počeo slušati radio. I nekako, igrom slučaja, odvelo me u radijski svijet s one druge strane zvučnika. U svemu što sam do sada radio u eteru, nekako su počeci Antene bili moj uzor i inspiracija", kaže, ističući kako mu je posebno drago što sada, kada već ima dovoljno "utakmica u nogama", postaje dio tima.

U novoj ulozi vidi i priliku za daljnji razvoj: "Nadam se da će meni osim novog izazova, to biti i dodatna prilika za rast. Možda napokon otkrijem da imam krila, pa ih ponekad i raširim. Ili barem plašt".

Foto: Gordan Svilar/Antena Zagreb

Slušatelji u popodnevnom terminu mogu očekivati energiju i prepoznatljiv stil koji je gradio više od desetljeća.

"Dnevno brzo energetsko punjenje. Vjerujem da su moji slušatelji već navikli na moju prirodnost, spontanost i ogromnu strast prema glazbi. Također, imam osjećaj da slušatelji Antene već dijele neke slične životne vrijednosti koje živim i sam. Siguran sam da ćemo kliknuti. Vjerujem da uz Antenu, imamo prilike svaki dan popraviti raspoloženje svima uz radio. Zapravo, s obje strane radija", poručuje.

Radio, ističe, nikada nije doživljavao samo kao posao.

Foto: Gordan Svilar/Antena Zagreb

"Znam da nekad ispada da je to naš posao, ali ako sam išta do sada naučio o radiju u svoji 10+ godina u eteru, je to da mi imamo zadatak voziti slušatelje kroz dobro raspoloženje u danu. Ali oni zapravo imaju najveći efekt na nas s druge strane zvučnika, a da toga nisu ni svjesni", kaže.

Osobnu povezanost sa slušateljima posebno naglašava: "Meni osobno su slušatelji previše puta pomogli u trenucima kad mi je bilo najteže, i sretan sam kad god imam priliku uzvratiti istom mjerom."

Dolazak novog voditeljskog pojačanja dio je daljnjeg osnaživanja programa u jednom od najvažnijih dnevnih termina. Antena Zagreb godinama je jedna od najslušanijih radijskih postaja u Zagrebu, s prepoznatljivim formatom i snažnim fokusom na aktualnu glazbu i urbani ritam grada.