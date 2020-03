Dario podbadao Ivankin apetit, domaćica Andreja pustila suzu

Današnja domaćica u 'Večeri za 5 na selu' zove se Andreja, dolazi iz Ivanca i pokazala se zahvalnom gošćom koja je dosad domaćicama podijelila devetke, a svoje je goste planirala osvojiti predjelom naziva 'Srolaj me nježno', glavnim jelom 'Nezadovoljna junica' te desertom 'Složna braća kuću grade'.

Foto: RTL

'Stvarno luda imena', komentirala je Ivanka, a i ostalim su se kandidatima baš jako svidjela. 'Svi tako radimo da naša jela imaju posebnu priču', rekla je gospođa Marija. Tijekom pripremanja jela, Andreja je komentirala gospođu Ivanku - i to ne samo to što su ona i Vlatka majka i kći! 'Ne znam koja je Ivankina motivacija za prijavu u ovaj show ako inače ne večera?' čudila se ekonomistica. 'Koju sam ja Vlatki ocjenu dala i koju će ona meni - to oni nemaju što zamjerati. I ne smiju! Ja ne ocjenjujem čovjeka, nego jelo i neka se srdi na mene tko hoće!' zaključila je Ivanka.

Foto: RTL

Domaćica ih je dočekala pred kućom, popili su aperitiv i večera je ubrzo počela. Andreja je poslužila predjelo - pileća prsa, krem sir, gaudu sa špekom, sve omotano pancetom i uz hladni umak. Svima se svidjelo predjelo, i izgledom i okusom. 'Top mi je dio onaj domaći omotani špek oko tih rolica', komentirao je Dario.

Foto: RTL

Uskoro su prešli na glavno jelo - pašticadu na zagorski način. 'Razočarala me Andreja s pašticadom zato što imamo toliko zagorskih jela koje je mogla odabrati', komentirala je Ivanka, a Dario je samo dodao kako se to kod njih kaže - govedina na divlje. Domaćica im je ispričala kako je to pripremila po maminu receptu, no Ivanki je nakon predjela ipak bilo previše mesa. 'Ja vam nisam mesna - jedem meso, ali vrlo malo. Toliko sam se mučila dok sam to prožvakala samo da ne bih uvrijedila Andreju', rekla je, a Dario ju je provocirao kako je izjavila da ne jede poslije 18 sati.

Foto: RTL

Andreja je potom donijela desert - kolač od oraha, čokolade i jabuka, a Ivanka je ponovno bila razočarana zato što nije bilo nešto zagorsko. 'Malo je bomba kolač', rekla je Marija, a s njom se složila i Ivanka. 'To je za onoga tko strašno voli slatko i gladan je jako', dodala je Vlatkina mama.

Foto: RTL

Poslije deserta goste je oduševila Ženska vokalna skupina Kaliope, a domaćica se toliko raznježila da je zaplakala. Nije bilo prevelikih zamjerki, ali ni pretjeranog oduševljenja pa je Ivanka dala ocjenu osam zato što joj umak u glavnom jelu nije bio dovoljno gust, a i nije bilo dovoljno ljuto. Vlatka se odlučila za devetku jer joj se nije svidjelo kako su jela aranžirana, Dario je dao čistu desetku jer mu je sve bilo fenomenalno, a Marija se odlučila za sedmicu jer joj se nije baš svidjelo glavno jelo, kao i desert.

Sutra večeru priprema mladi kuhar Dario iz Bednje.

