Dario se čuo s bivšom, priznao je sve Petri, a njoj zasmetalo: Rekao drugima prije nego meni

Meni je Miljana porasla u očima za nekih 10 posto nakon razgovora s nama curama. Ne mogu je smatrati u potpunosti negativnom, ali da sam joj počela vjerovati - ne, želim li se družiti s njom - ne, želim li je uopće gledati - ne!, rekla je Lorena iz 'Braka na prvu'.

Parovi su se vratili s izleta na kojem su doznali još neke stvari o Miljani, što se nikako nije svidjelo dečkima, a pred svima je bila još jedna zajednička večera… Prvi su stigli Marko A. i Miljana, koja je znala da neki parovi jedva čekaju da se sukobe s njom. Čim su svi sjeli za stol, Miljana je pitala ostatak ekipe kako gledaju sada na eksperiment jer su tu dulje od njih. Prva je počela pričati Petra i rekla kako je vidjela koji je njezin prag tolerancije te da je izašla iz svoje zone komfora. Eksperti su primijetili zanimljivu promjenu kod Petre koja sada vodi glavnu riječ, a što je ona više izražena, Dario je više u pozadini.

Foto: RTL

Razgovarali su i o sudbini i slučajnostima da bi Marko preokrenuo temu. „Zašto smatraš nas sve muške debilima?“ zanimalo ga je. Miljana je objasnila da je komentirala ono što je čula dok su parovi razgovarali s ekspertima. „Što se tiče rečenice 'nekih šest debila', zaista ne mislim da ste debili. Možda meni nečije rečenice nisu uvjerljive, ali to je moje mišljenje“, rekla je. Marko joj je objasnio da takve komentare može govoriti tek kad ih upozna da bi Miljana dodala: „Momci su previše osjetljivi. Možda su se uskladili s partnericama što se tiče ciklusa.“ Uključio se Marko A. i pitao Marka: „A vi ste nas upoznali kako par?“ Dario je odmah odgovorio: „Pa nismo rekli da ste debili!“

Foto: RTL

Eksperti su komentirali kako se Marko okuražio, no samo kad se sakrio iza cijele skupine jer nije rekao Miljani da to njemu smeta, nego je govorio u ime svih dečki. „Dok je snimao story u bazenu, vjerojatno je po Instagramu listao citate i pripremao se za sukob sa mnom“, rekla je Miljana, a Marko je pozvao i ostale dečke da se uključe. Dario je dodao da je njemu to jako ružno što je rekla, a Miljana smatra da bi momcima trebalo dati da budu momci. „Eksperiment u kojem muškarci po cijeli dan trebaju pričati o emocijama?! Vidi se da su postali previše nježni.“

Foto: RTL

Uključio se i Tihomir koji je objasnio da ono što kažeš partneru u povjerenju, u to se ne treba petljati nitko drugi, aludirajući na to da je Miljana sve govorila samo Marku A. No Manuela je smatrala da je Miljana htjela da ona to čuje jer je pričala glasno. „To je najveći izgovor za prisluškivanje. Žena je bila Dumbo!“ dodala je Miljana dok je Tihomir zaključio da Miljana nije željela da to svi čuju. „Tihomir je ispao carina najveća jer nije dopustio da se identificira s čoporom koji vodi Manuela ili Lorena u još gorem slučaju“, rekla je Miljana. Marko je dodao da poštuje Tihomira, ali i da se on želi svakome svidjeti. „On uporno želi prodavati i sladoled, i kolače, i burek“, rekao je.

Foto: RTL

Zoran ju je pitao smatra li ih debilima, što je Miljana negirala, a potom joj je rekao da ubuduće svima odmah kaže što misli. „Danas je to Miljana sve upakirala i sve je zvučalo blaže nego kako je to nama rekla. Sinoć je glavni fokus bio na tome da se sve ružno što je pričala, odnosilo na muškarce. Večeras to nije nijednom izjavila“, rekla je Andrea, a uključio se i Stefan koji je dotad šutio. „Nekad i nije bitno što pričaš, nego neverbalna komunikacija govori 70 posto toga“, rekao je, a Marko A. pitao: „Wow, ti si komunikacijski stručnjak?“ Stefan mu je pokazao na što je točno mislio i dodao kako ne trebaš biti stručnjak da znaš što su njih dvoje mislili, a Miljana smatra da je deset dana sastavljao tu rečenicu.

Foto: RTL

Manuela je spomenula i kad je Stefan zagrlio Miljanu na svadbi pa je došlo do nekih nejasnoća. Stefan je objasnio Miljani da joj nije rekao da je dobar lik, nego da je dobila dobrog lika jer mu se svidio performans koji je izveo Marko A., a ispalo je da joj se upucavao. Miljana je priznala da je možda grubo reagirala, a eksperti su komentirali kako je dobro što se Marko A. odlučio ne petljati u tu raspravu, kao ni Lorena. „Da je moj pravi muškarac, ne bi nitko smio ni zucnuti“, rekla je Miljana, a Stefan nastavio: „Ne sviđaš mi se i ne trebam s tobom komunicirati.“ Lorena je bila ponosna na njega i rekla je: „Baš ju je sravnio sa zemljom. Rekao joj je sve, nije se dao, točno zna što priča, stoji iza svojih riječi. Miljana je dodala kako jedva čeka sljedeći pokušaj i dodala da je Stefan mutav.

Foto: RTL

Dariju se to više nije dalo slušati i pozvao je Petru sa strane da joj nešto prizna, a i Marku A. je bilo dosta priče pa su se i Miljana i on odvojili. „Moj suprug i ja smo pobjednici. S uživanjem smo ih razvalili, bio nam je baš gušt“, komentirala je Miljana, a Marko A. joj je rekao da se super držala i da nije osjetio potrebu da se miješa. „Sve što radi za mene zaista cijenim i to se nije promijenilo ni u jednom trenutku. Čak i nekad, kad je umoran i neispavan, uvijek je tu za mene“, objasnila je.

Dario je priznao Petri da se, sad kad je bio kod obitelji, čuo s bivšom curom, a njoj je bilo drago što joj je sve priznao iako ju je iznenadilo što je prije rekao dečkima nego njoj. Dario joj je dodao da nema neke namjere s tom curom, a Petra mu je pričala koliko je sretna što ga je upoznala. „Otvorio si mi oči, puno sam toga naučila, prvenstveno o sebi i općenito o nekom funkcioniranju. I o drugim ljudima i kako pristupiti osobi koja je kompletno različita“, a Dario joj je rekao: „Nije nas nitko dosad rastavio, niti će se to sad dogoditi. Idemo skupa do kraja!“

Nastupila je još jedna rasprava, ovaj put između Manuele i Tihomira, koji ju je prozvao kako je cijelo vrijeme šutjela, a prva je govorila da će sve svima reći. „Mi smo sve raspravili“, branila se Manuela, a Tihomiru nije djelovalo tako jer se vodila diskusija cijelu večeru da bi je potom pitao: „Jesam li ja dvoličan sada?“ Netrpeljivost među njima sve je veća, a Stefan je objasnio što misli da se među njima događa. „U početku su Tihomir i Manuela bili jedan jako divan par do tog trenutka kad je Manuela skužila da se jednostavno Tihomir neće zaljubiti u nju i tu su njoj emocije podivljale. Tihomir bi bio dobar suprug za nju, no ona njega ne zna niti želi razumjeti i apsolutno nije za njega“, rekao je.

Foto: RTL

Kod kuće su Lorena i Stefan još jednom naglasili da ne žele više ništa imati s Miljanom, a Marko A. dodao je kako je osjetio šovinistički moment i da su je muškarci željeli poniziti. Zafrkavali su se kako Marko nalazi citate a Instagramu, a Stefan da je difovac filozof. Marko A. je smatrao da su se jako osjetili prozvanima i da ih je sve povrijedilo dok mu je Miljana govorila da je naivan i da su se tako ponašali samo zato što su ih snimale kamere.

Kad su stigli kući, Manuela je opet podbola Tihomira rekavši kako Miljana i Marko A. rade u timu. On je želio znati kad se to nije ponašao kao timski igrač, no ona nije htjela navesti primjer.

Foto: RTL

- Znam što radiš i to je tako predvidljivo. Ako ja imam svoj stav koji pratim cijeli život, neću ga mijenjati samo zato što ti želiš. Ona svoje mišljenje pokušava nametnuti ne samo meni nego i drugima - rekao je Tihomir.

Manuela je željela znati zašto nisu izašli, a on joj je rekao da nije računao da će im biti tako i mislio je da će postati prijatelji. Manuela je ponavljala da se prijateljstvo gradi i da joj on ne daje oslonac, povjerenje, lojalnost ni iskrenost te da je prevrtljiv da bi on zaključio: „Iz nekog je razloga ili ljuta na mene ili ogorčena ili ne znam. To ona mora objasniti, ali znam da vidi nešto drugo u meni.“

