Dario Zurovec nakon ispadanja iz 'Plesa': Kroz politiku sam se susreo s gorim komentarima

Ove nedjelje na plesnom podiju u 'Plesu sa zvijezdama' bila je 'Noć izazova', a na kraju su show napustili političar Dario Zurovec i Helena Janjušević. S parom smo popričali o dojmovima nakon showa, najdražim nastupima, ocjenama i žiriju, probama...

Foto: Nova Tv

Helena:

Kako komentirate ispadanje iz showa? Jeste li tužni?

Dojmovi se nisu još slegnuli, ali sve je to dio showa. Svi su marljivi i radišni i zaista je neizvjesno tko će kada možda ispasti.

Plesali ste s Darijom, kako komentirate vašeg mentora?

Dario se trudio i dao najbolje od sebe, mislim da je napredak bio vidljiv stoga sam i ja zadovoljna.

Koji nastup vam je bio najdraži?

Najdraži nastupi su mi bili valcer, lyrical i tango.

Foto: Nova Tv

Je li Dario bio dobar učenik? Je li bio poslušan?

Dario je bio marljiv i ponavljao je konstantno korake, dao je sve od sebe i razbio stereotipe sto mu je i bio prvotni cilj u showu.

Jesu li vas pogađali komentari žirija i dvojka Marka Cibocija?

Ponekad je teško čuti komentare i ocjene, jer znaš da se tvoj učenik trudi i daje najbolje što može u tom trenu, bilo mi je bitno da ga ne demotiviraju previše. Što se tiče dvojke, iznenadila me, mislila sam da će biti ipak malo veća ocjena jer se vidio napredak od Chace koju smo imali u prvoj emisiji.

Imate li favorita za pobjednika?

Vrlo mi je teško reći jer vidim sve mentore koji se maksimalno trude izvući maksimum iz svojih zvijezda, uz to zvijezde koje se prepuštaju u ruke mentora, rade i pokušavaju odraditi svaki zadatak iako im je ples postao glavna tema prije samo nekoliko mjeseci. Zaista želim svima čim mirniji nastavak showa i neka pobjedi najbolja ili najbolji.

Dario:

Kako ste se snašli na probama za emisiju? Je li bilo naporno?

Ples je vrlo zahtjevan i na ovoj profesionalnoj razini sam se prvi put s njime susreo. Bilo je naporno, pogotovo kako su tjedni odmicali.

Jeste li tužni što ste ispali iz showa?

Uvijek je tu određeni mix emocija, no moram priznati, više me zadnjih dana pogađalo to što sam jako malo viđao bebu. Djeca su samo jednom tako jako mala i tu stavljam ipak prioritet, bez da se itko uvrijedi.

Što će vam najviše nedostajati?

Pozitivna atmosfera, generalne probe, zezancija prilikom priprema. Dosta ljudi me jako ugodno iznenadilo i nadam se da ćemo održati kontakt.

Foto: Nova Tv

Kako komentirate vašu mentoricu? Je li to početak jednog novog prijateljstva?

Mentorica je jedna od najradišnijih osoba koje sam imao priliku upoznati. Imali smo vrlo jak tempo priprema, što mi se jako dopalo i mislim da ima tu energiju da vuče maksimum iz svake situacije. Svaka nova osoba u životu s takvom energijom je dobrodošla te se nadam kako će biti prilike za još pokojom suradnjom.

Tko vam je bio najveća podrška tijekom ovog plesnog razdoblja?

To je definitivno bila supruga. Dosta je toga na svojim leđima preuzela zadnjih mjeseci. Pogotovo brigu oko bebe i tu joj skidam kapu.

Koji nastup vam je bio najdraži?

Osobno valcer, iako je bilo i boljih nastupa poput lyricala. Cijela tema, pjesma i točka su mi bile sjajne. Tu je Helena pokazala što zna i može.

Jesu li vas pogađali komentari žirija i dvojka od Marka Cibocija?

Zvuči neobično, ali apsolutno ne. Kroz politiku sam se susreo s daleko gorim komentarima. Većina komentara je bila jako konstruktivna.

Možemo li u skoroj budućnosti očekivati još nekakav plesni pothvat?

Jedini plesni pothvat bude po kući narednih mjeseci. Mislim da sam ispucao izbivanja iz kuće.

Rekli ste da vam je najviše falila obitelj tijekom ovog razdoblja, je li vam sada lakše kada znate da ćete imati više vremena za njih?

Apsolutno je. Ovo je vrlo intenzivan angažman, koji vas jako odvoji od svih. Nema praznog hoda, svaki dan od praktički konca prvog mjeseca sam trenirao bez iznimke, a obitelj je tu najviše trpila.

Imate li favorita za pobjednika?

Iskreno, ima mnogo ljudi koji pokazuju istu plesnu kvalitetu, mislim da ce biti izjednačena borba medu nekoliko imena koja se vrte pri vrhu u svakoj emisiji. No, možda se i iznenadimo.

Foto: Nova TV/Instagram/screenshot

