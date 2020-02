Darko Lazić na svadbi će imati 800 ljudi: 'Želi veliku zabavu'

Pjevač Darko Lazić (28) i njegova zaručnica Marina Gagić (20) ove godine pripremaju dva velika slavlja. Prvo je krštenje njihovog sina Alekseja u srpnju, a par se u rujnu planira i oženiti tako da pripremaju veliku svadbu od 800 uzvanika.

- Plan im je da prvo obave krštenje koje im je najvažnije, a to će biti 24. srpnja. Planiraju veliki broj ljudi i za svadbu i za krštenje, tako da će biti potrebna ozbiljna organizacija. Još uvijek traže prostor koji im odgovara i koji može ispuniti sve što su oni zamislili. Darko je želio da oba slavlja budu na isti dan, ali kako su krštenje već zakazali, nemaju vremena organizirati obje proslave- otkriva je izvor za Blic te dodao kako će većinu organizacije preuzeti Marina.

- Vjenčanje će najvjerojatnije biti u rujnu, s obzirom na to da je Marina izrazila želju za tim datumom. Kao uvijek, najveći dio organizacije vjenčanja je ipak na mladoj jer Darko ima zakazane nastupe sve do 2022. godine, tako da će se Marina morati u posvetiti svim detaljima. Zasad je plan da to bude radni dan zbog kolega pjevača koji ne mogu doći vikendom - govori izvor.

Na svadbi će bit i njegova kćer Lorena koju je dobio u braku s Anom Sević.

- Hoće li Ana biti na svadbi, ne znamo, ali Darko je zaista vezan za Lorenu, tako da će mu baš ona biti jedan od najdražih gostiju na oba slavlja. Marina se također super slaže sa Lorenom, tako da ona njezin dolazak uopće nije dovodila u pitanje, to se podrazumijeva. Prihvatila ju je od kad se počela viđati Darkom - kaže nam izvor, koji dodaje da će na svadbi biti ispoštovani svi običaji.

- Darko želi tradicionalnu svadbu sa svim srpskim običajima i želi da tu budu prisutni rodbina i svi prijatelji. Bit će oko 800 uzvanika, a s obzirom na to da je folker poznat kao neko tko se voli družiti, ne bi čudilo i da ih za krštenje bude blizu 800. Marina želi proslaviti ljubav i imati najljepšu vjenčanicu koju može zamisliti - zaključio je izvor.

Marina Gagić i Darko Lazić ne kriju da povremeno imaju nesuglasice, ali kako tvrde, brzo to riješe.

- Kao i svaki drugi par, imamo sitne svađe koje brzo rješavamo. Kada smo počeli živjeti zajedno bilo je prilagođavanja, sada smo u potpunosti navikli jedno na drugo i uživamo s našim sinom - rekla je Marina.

