Darko Lazić otkazao je koncert u Zagrebu: 'Sporo se oporavljam'

Srpski pjevač Darko Lazić (31) trebao je nastupiti u zagrebačkom klubu H2O, no koncert je otkazan zbog zdravstvenog stanja pjevača, objavljeno je na društvenim mrežama kluba.

- Upravo idem na skiranje šavova pa će ovaj vikend nažalost biti otkazan, oporavak teče jako sporo, ali nadam se da se ubrzo vidimo - rekao je pjevač na svom Instagram storyju. Ovaj je vikend osim u Zagrebu, trebao nastupiti u Stuttgartu.

Naime, Darko se nedavno podvrgnuo operaciji zatezanja kože na trbuhu, a stanje mu se zakompliciralo zbog nepridržavanja liječničkih uputa. Kako je pisao Mondo.rs, pjevač je morao strogo mirovati kako ne bi došlo do komplikacija, no on se toga nije pridržavao pa je došlo do krvarenja nakon kojega je završio u bolnici.

Prije dva tjedna je završio u bolnici i u liveu na svom Instagram profilu je objasnio obožavateljima što se dogodilo. Sada se odmara kod kuće.

Prisjetimo se, Darko je bio na operaciji smanjenja želudca zbog koje je jako smršavio. Skinuo je čak 109 kilograma, a onda se odlučio riješiti viška kože.

