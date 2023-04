Darko Lazić ponovno je završio u bolnici: Došlo je do krvarenja i ne mogu ustati. Nemiran sam!

Srpski folk pjevač Darko Lazić (31) nedavno se podvrgnuo operaciji zatezanja kože, a sada je završio u bolnici zbog komplikacija.

Kako prenosi Mondo.rs, pjevač je morao strogo mirovati kako ne bi došlo do komplikacija, no on se toga nije pridržavao pa je došlo do krvarenja nakon kojega je završio u bolnici.

Na svom Instagram profilu pjevač je pokrenuo live video u kojem se obožavateljima javio iz bolničke postelje. Morao je otkazati koncert koji je trebao biti u petak.

- Stanje mi se nije popravilo. Ide prema boljem, ali ne znam do kada ću morati biti u bolnici - objasnio je fanovima.

Lazićevi fanovi komentirali su kako je pjevač na videu vidno iscrpljen.

- Moram biti ovdje dok se ne smiri krvarenje. Ne mogu ustati. Bit ću dobro, ja se nadam, bit će sve okej. Bio sam malo nemiran, doktori su sve dobro odradili - poručio je pjevač.

Prisjetimo se, Darko je bio na operaciji smanjenja želudca zbog koje je jako smršavio. Skinuo je čak 109 kilograma, a onda se odlučio riješiti viška kože.

- Izgubio sam puno kilograma i zbog toga mi visi koža. Moram što prije na operaciju zatezanja, uskoro ću sve to riješiti - rekao je Darko prije operacije.

