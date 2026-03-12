Darko Lazić slomljen nakon pogibije brata: 'Izgubio sam pola sebe i pola svog srca'

Srpski folk pjevač Darko Lazić prolazi najteže životne trenutke nakon što je 11. ožujka u prometnoj nesreći poginuo njegov mlađi brat Dragan Lazić. Tragedija se dogodila kada je Dragan, vozeći motocikl, sudario s osobnim automobilom.

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila oko 17 sati na cesti Šabac - Valjevo, u mjestu Belotić. Dragan je, kako se navodi, bio na putu kući nakon što je ranije tog dana vrijeme proveo s bratom. Njih dvojica su poslijepodne proveli zajedno u kafiću u Šapcu, kamo su iz Brestača stigli na motorima, piše Kurir.

Foto: antonio ahel

Nakon tragične vijesti, u obiteljskoj kući u Brestaču okupili su se brojni članovi obitelji, prijatelji i kolege kako bi pružili podršku pjevaču i njegovoj obitelji. Među onima koji su došli bila je i njegova bivša supruga Ana Sević sa suprugom Danijel Nedeljković.

Vidno slomljen i potresen, Lazić je ipak stao pred novinare. Kroz suze je izgovorio nekoliko potresnih rečenica.

„Bit ću vrlo kratak, ne mogu puno govoriti. Ne znam ni što bih vam rekao. Izgubio sam veliki dio sebe i sve mi je ovo jako teško palo jer sam ga držao u naručju i izgubio ga. Samo vas molim za malo razumijevanja. Hvala vam što ste došli, ali više nemam ni snage, ni riječi, ni suza. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca, najbližeg svoga, i to je nešto što nikome ne bih poželio“, rekao je pjevač, a video pogledajte ovdje.

Beograd: Snimanje prvog spota Tijane Matić | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Dragan Lazić je samo nekoliko sati prije kobnog trenutka u kojem je izgubio život objavio je video na društvenim mrežama. Na snimci se vidi kako s prijateljima kreće u vožnju ravnom cestom. Na videu se vidi da je imao kacigu i vozačku opremu te da je bio nasmijan i dobro raspoložen.

Ubrzo nakon toga podijelio je i šaljivi video vezan uz svog brata Darka. Riječ je o snimci koju su korisnici društvenih mreža već ranije dijelili, a na kojoj Darko pjeva. Uz video je stajao opis: „Ono kada živiš u blizini Darka Lazića.“