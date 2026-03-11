U teškoj nesreći poginuo brat srpskog pjevača Darka Lazića

Dragan Lazić, mlađi brat poznatog srpskog folk pjevača Darka Lazića, poginuo je danas, 11. ožujka, u 32. godini života, javlja Telegraf.rs.

Prema dostupnim informacijama, stradao je u prometnoj nesreći na motociklu na putu do Šabca. Okolnosti nesreće zasad nisu u potpunosti razjašnjene.

Nakon što su se pojavile tragične vijesti, iz Telegrafa su kontaktirali pjevača, koji je vidno potresen i kroz suze kratko odgovorio:

„Ne mogu… Ne mogu pričati…“, rekao je.

Prema neslužbenim informacijama, Laziću je pozlilo kada je saznao za bratovu smrt te je nakratko izgubio svijest.

Kako piši srpski mediji, Dragan Lazić također se bavio pjevanjem, no nikada nije želio postati dio estrade. Mnogi su govorili kako glasom i izgledom podsjeća na svog starijeg brata.

Darko ga je svojedobno pozvao i kao gosta na koncertu u Sava Centar u Beogradu.

Dragan je ranije isticao kako ga svijet showbiznisa ne privlači.

„Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se naziva showbiznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa godišnje i to mi je sasvim dovoljno“, rekao je jednom prilikom.

Podsjetimo, i sami Darko više je puta imao automobilske nesreće, ali srećom bez većih posljedica. Tako je u rujnu prošle godine Lazić sa suprugom Katarinom doživio udes dok su se vraćali s promocije nove pjesme njezine sestre Tijane Matić. Auto im je, navode, bio potpuno smrskan, a njih dvoje su teško ozlijeđeni.

Osim toga, Lazić je i 2018. doživio tešku prometnu nesreće s 1.39 promila alkohola u krvi i bez vozačke dozvole te nakon koje se borio za život. Automobil s kojim je pjevač upravljao sletio je s ceste i prevrnuo se na krov zbog čega je Lazić doživio teške tjelesne ozljede.