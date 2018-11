Darujem uspomene muzeju da se ne zaboravi na mog Olivera

Imamo puno Oliverovih stvari i voljni smo ih donirati. Prvo će muzej biti u Splitu u Podrumima, a potom u Veloj Luci, otkrila nam je Vesna Dragojević.

Legendarni pjevač je preminuo u srpnju u 71. godini nakon jednogodišnje borbe s rakom pluća. Obitelj je pokrenula inicijativu da se u Veloj Luci otvori muzej u Oliverovu čast. No bit će to tek za dvije-tri godine.

- Prije toga muzej će biti u Splitu u Podrumima. Prostor u Veloj Luci mora se obnoviti, još ne znamo ni tko će to financirati - objasnila nam je Vesna.

Olivera je prije tri mjeseca ispratilo nekoliko desetina tisuća ljudi. Torcida mu je priredila bakljadu, a kad je trajket isplovljavao iz splitske luke u Velu Luku, u kojoj je pjevač pokopan, pratile su ga tisuće brodica. Vesnu je sve to ganulo, te je to jedan od razloga zašto želi zaštititi lik i djelo te sačuvati uspomenu na “Morskog vuka”.

Bezbroj detalja i dalje je podsjeća na Olivera. Njihova ljubav trajala je 44 godine...

- Bila mi je teška godina, no inače sam dobro, dolazim k sebi - kaže nam Vesna.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Dodala je kako ima mnogo Oliverovih stvari i da je bolje da čuvaju uspomenu na njega nego da stoje u garaži.

- Riječ je o njegovim privatnim stvarima, nagradama, diplomama... Nije mi teško to dati. To su samo stvari koje ćemo spremiti u kutije. Inače bi bile u garaži, ne znamo kud s tim, a ovako će i nama biti lakše – zaključila je Vesna.

Oduševljen muzejom je i Boris Gugić, dugogodišnji prijatelj i frizer iz Vele Luke.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

I 'brico' će donirati stvari

- Poznavali smo se više od 50 godina. Dat ću muzeju što vrijedi, pa neka oni proberu. Imamo mnogo slika kroz sve te godine što smo se družili - rekao je Gugić.

Dodao je kako mu često otiđe na grob zapaliti svijeću te da ga posjećuje i puno stranaca, a najviše Slovenaca.

Načelnica općine Vela Luka Katarina Gugić kaže kako je općinsko vijeće s oduševljenjem prihvatilo ideju obitelji Dragojević. Odmah su pokrenuli postupak za očuvanje sjećanja za pjevača koji je rođen u mjestu i u kojem je proveo prvih nekoliko godina. Ponudili su nekoliko lokacija na kojima bi mogao biti memorijalni centar za Olivera, obitelj ih je pregledala i izabrala zgradu bivšeg Zadružnog doma.

- Svjesni su da je ovo najzahtjevnije, ali istina jest da je i najkvalitetnije rješenje. Ta je zgrada sagrađena 1948. godine i potrebna je kompletna obnova. Počeli smo raditi na dobivanju građevinske dozvole - rekla je Gugić i nastavila:

- Nakon toga ćemo raspisati natječaje i prijaviti se na fondove koji bi mogli financirati gradnju muzeja.

Osim privatnih pjevačevih stvari i fotografija, Gugić otkriva kako je zamišljeno da u muzeju bude i audio te videosnimaka s Oliverovih koncerata, njegovih spotova, fotografija...

Na muzeju neće stati

- Jako se ponosimo Oliverom i on je tako nešto zaslužio. No to nije sve što planiramo za našeg Olivera. Bit će tu i raznih manifestacija njemu u čast, no ne želim sad baš sve otkriti - rekla nam je Gugić.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

Velolučani su oduševljeni...

Olivera u Veloj Luci obožavaju. Pjevač se svako ljeto odmarao u rodnom kraju, sa svojom barkom bi išao u ribe. Pustio bi bradu, stavio kapu, u kratkim hlaćama i “običnoj” majici Oliver se ni s čim nije isticao. Bili su to njegovi gušti, nije mogao zamisliti ljeto bez nekoliko mjeseci provedenih u Veloj Luci. Ona je bila jača i od koncerata koje je ljeti odbijao. Važnije mu je bilo družiti se s obitelji i prijateljima.

- Nikad mu nije bilo ništa teško. Došao bi kod nas u restoran, baš bismo mu donijeli vruće jelo, a onda bi došli ljudi koji bi se željeli s njim fotografirati. I samo bi dolazili, on nikoga ne bi odbio i na kraju bi mu se jelo ohladilo. Nikad se nije naljutio - opisao je Olivera jedan od njegovih najboljih prijatelja Goran Prizmić, u čiji je restoran redovito dolazio.

Postojanje ideje, vizije, o muzejskoj postavi uspomena na Olivera Dragojevića u Dioklecijanovim podrumima neslužbeno su nam potvrdili iz Muzeja Grada Splita. Međutim, kako je realizacija još uvijek prilično daleko (svoj stav, odnosno odobrenje tek u veljači ili ožujku iduće godine bi trebalo dati Ministarstvo kulture), tako nitko od naših sugovornika ne želi izlaziti u javnost.

Pozitivno mišljenje trebali bi dati i iz Grada Splita. Čini se da taj formalni dio ne predstavlja problem – prema našim izvorima sve institucije su suglasne te smatraju takvu izložbu (stalnu ili privremenu, dok se eventualno ne riješi muzej u Oliverovoj Vela Luci, tek će se vidjeti) izvrsnim prijedlogom