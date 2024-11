Dave Grohl priznao izvanbračnu kćer, ali više ne želi razvod od supruge? 'Zna da je pogriješio'

Frontmen Foo Fightersa Dave Grohl (55) navodno pokušava izgladiti odnose sa svojom obitelji nakon što je istina o njegovoj izvanbračnoj aferi izašla na vidjelo. Kako prenosi People, Grohl je odustao od suradnje s odvjetnikom za razvod.

- Daveu je obitelj prioritet. Zna da je pogriješio. To je jedna od onih situacija u kojima ne znate što ste imali dok to skoro ne izgubite. On ne želi izgubiti svoju obitelj - tvrdi izvor.

Foto: PROFIMEDIA

Prisjetimo se, rocker je sa suprugom Jordyn Blum u braku već 21 godinu, pa su vijesti da je dobio djevojčicu s ljubavnicom šokirale javnost.

Dave je o rođenju kćerkice obožavatelje obavijestio preko društvenih mreža, no ime majke nije otkrio. Naveo je i da će dati sve od sebe ne bi li popravio odnose sa Jordyn i njihove tri kćeri, Violet, Harper i Ophelijom.