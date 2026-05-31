David Amaro dirnuo žiri kao Slimane: 'Dosegnuo si zvijezde'

Ovo je stvarno bilo spektakularno na svaki mogući način. Toliko moćno, toliko emotivno, toliko neopisivo. U svim segmentima si dosegnuo zvijezde, poručio je Goran Navojec Davidu Amaru nakon njegova finalnog nastupa u showu 'Tvoje lice zvuči poznato' na Novoj TV.

Amaro se u transformirao u francuskog pjevača Slimanea te izveo njegov eurovizijski hit 'Mon Amour'. Smirenom interpretacijom i snažnom emocijom donio je dašak Eurovizije na pozornicu, a njegov nastup oduševio je i ostatak žirija.

- Mislim da je tvoj vokal tek u ovoj pjesmi došao do izražaja, u neki puni sjaj. Mislim da si s ovom pjesmom pokazao koliko je tvoj vokal velik - rekao je Mario Roth.

- Ova ogoljenost i ova istina i snaga i moć koju si ti danas pokazao je čarobno... Zasjao si u punome sjaju i hvala ti na tome - izjavila je Martina Stjepanović Meter.

- Ti si stvarno uvijek očekivano neočekivan bio... Ti si sve svoje kapacitete prosuo na scenu, od emotivnih do fizičkih svih koje ti posjeduješ - poručio je Enis Bešlagić.