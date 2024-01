David Bowie osnovao je bend s 15 godina, a posljednji album je objavio dva dana prije smrti...

Legendarni David Bowie preminuo je na današnji dan prije osam godina, dva dana nakon 69. rođendana. Tada je objavio i svoj posljednji album 'Blackstar', ujedno i njegov 25. album. Bowie se godinu i pol dana borio s rakom jetre.

Tijekom svoje uspješne karijere se okušao u brojnim žanrovima - glam rocku, art rocku, soulu, hard rocku, a nisu nepoznati niti njegovi izleti u dance, elektroniku, punk pa nije ni čudo da je slovio za najvećeg glazbenog kameleona.

Foto: PROMO

S 15 godina osnovao bend

Bowie se glazbom počeo baviti još u mladosti. S 15 godina je osnovao svoj prvi bend 'The Kon-Rads', ali on nije trajao dugo. Razlog tomu je, navodno, bila Davidova ekscentrična osobnost zbog koje je ponekad bilo teško raditi s njim. Glazbenik je sredinom 60-ih započeo svoju solo karijeru. Svoje prezime promijenio je iz Jones u Bowie na početcima karijere. Nije htio da ga mijenjaju s jednim britanskim glazbenikom pa je stoga uzeo drugo prezime, kojim je odao počast liku iz američkog filma 'The Alamo'. Prvi njegov album obilježili su satirični stihovi.

Prvi je album objavio 1966. godine, iako tada još uvijek nije bio poznat. Nakon albuma se posvetio učenju tibetanskog budizma te je glazbu stavio u drugi plan. Tada se i njegova glazba promijenila, a drugi album 'Space Oddity' iz 1969. bio je puno popularniji od prvog.

Foto: Screenshot

Promijenio diskografsku kuću i postao zvijezda

Nakon drugog albuma Bowie je promijenio diskografsku kuću. Iz 'Mercuryja' je otišao u 'RCA' i postao svjetska zvijezda. Stare albume je ponovno objavio, u malo drugačijem stilu te rasprodao turneju u Americi. Početkom 70-ih objavio je album 'The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars', koji je postao njegov najpoznatiji.

Tijekom karijere je objavio albume kao što su 'Hunky Dory', 'Diamond Dogs', 'The Man Who Sold The World', 'Heroes' i brojne druge.

Na vrhuncu karijere se preselio u Berlin, a živio je i u New Yorku sa suprugom Iman Abdulmadjid.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Njegov prah prosuli na Baliju

Nešto više od godinu dana borio se s rakom jetre, a posljednja želja mu je bila da njegov prah počiva na Baliju. Bowie je često putovao u Bali i Indoneziju te se zaljubio u ta područja. Naposljetku su njegov prah i prosuli na Baliju.

Nakon smrti je svoju imovinu vrijednu oko 100 milijuna dolara ostavio svojoj supruzi.

Foto: REUTERS/PXL

Dobio je ulicu u Parizu

Glazbena legenda je nedavno dobila i ulicu u Parizu nazvanu 'Rue David Bowie'. Otvorena je u 13. pariškom arondismanu na lijevoj obali grada. Ista je ulica nedavno otvorena u sklopu preuređenja četvrti. Ovo je ujedno i prva ulica nazvana po njemu u svijetu.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

