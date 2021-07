Najpoznatiji svjetski DJ David Guetta (53) prodao je autorska prava na svoju glazbu kompaniji Warner Music za više od 100 milijuna dolara (oko 630 milijuna kuna).

On tako slijedi kolege poput Boba Dylana i Shakire koji su također do sada unovčili svoj rad. Ovo je najveća kupovina ove izdavačke kuće te će ona u buduće dobivati sav prihod od njegovih pjesama.

Ova prodaja je pomalo neobična zbog toga što Guetta ne prodaje pravo za objavljivanje i pisanje pjesama, nego za snimanje. To ima smisla s obzirom da je on sve više poznatiji kao producent, nego kao tekstopisac.

- Jako sam uzbuđen zbog nove glazbe na kojoj radim. A još me više veseli to što ću konačno moći puštati glazbu pred publikom uživo. Ovo je pravo vrijeme za obnovom partnerstva s provjerenim timom u Warner Musicu. To će mi omogućiti da sam okružen najboljim i najkreativnijim ljudima i zanimljivim projektima - ispričao je u nedavnom intervjuu Guetta.

On je jedini DJ koji je prodao preko 50 milijuna albuma i singlova, a nedavno je njegov dvostruki album '7' dospio na vrh svjetske top liste.