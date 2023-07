David Hasselhoff je oborio dva Guinnessova rekorda, misli da je zaslužan za pad Berlinskog zida

David Hasselhoff danas slavi 71. rođendan, a još uvijek vjeruje da je zbog njega srušen berlinski zid.

U ljeto 1989. godine, Hoff je osam tjedana bio prvi na njemačkim top ljestvicama s pjesmom 'Looking for Freedom'. Te godine Davidov hit postao je ujedno i neslužbena himna ujedinjenja Njemačke

- Nekoliko dana nakon što sam se slučajno susreo s obožavateljicama u Istočnoj Njemačkoj, misteriozno i uz Božju pomoć, Zid je pao - prisjetio se Hasselhoff, kojeg su tog Silvestrova zvali da upravo na Berlinskom zidu otpjeva svoj veliki hit.

Svoju karijeru započeo je kao glumac u seriji 'The Young and The Restless' 1975., a još kao dijete glumio je u predstavama. Proslavio se u seriji 'Spasilačka služba' gdje je utjelovio 'Mitcha'. David je tom ulogom oborio Guinnessov rekord kao 'najgledaniji čovjek na televiziji', a nakon tog oborio je još rekord - za najvišu visinu na koju je čovjek katapultiran korištenjem obrnutog 'bungee' sustava.

Osim što glumi, Hoff i pjeva. Njegovi bizarni glazbeni spotovi i obrade popularnih pjesama iznenađujuće su popularni. Godine 2019. objavio je svoj 14. album, 'Open Your Eyes' koji se uglavnom sastoji od obrada pjesama iz 80-ih u suradnji s nekoliko bendova i glazbenika.

Što se tiče privatnog života, Hoff iza sebe ima čak dva propala braka. Godine 1984. oženio se s Chaterinom Hickland s kojom je bio sve do 1989. Iste godine vjenčao se s Pamelom Bach s kojom ima dvije kćeri. Nakon što se razveo od svoje druge supruge, oženio je 27 godina mlađu velšku manekenku Hayley Roberts s kojom je još uvijek u braku.

Osim po ulogama i zavođenju žena, David je poznat po ovisnosti o alkoholu. Čak pet puta završio je u bolnici zbog pretjerane konzumacije alkohola i mnogi su mu tada govorili da će ga to koštati života. Prije 12 godina je na rođendanu Simona Cowella (63) urinirao po madracima u hotelskoj sobi te je bio nepristojan prema osoblju.