David je prije 20 godina varao Victoriju s Rebeccom: 'On je bio oženjen, a mene su svi ocrnili'

David (48) i Victoria Beckham (49) već više od dva desetljeća odaju dojam sretnog para; ona je uspješna modna dizajnerica, on vlasnik nogometnog kluba, imaju četvero djece i zajedno su izgradili pravo carstvo. Ipak, mnogi su zaboravili da je 2004. godine bivši nogometaš navodno varao Victoriju sa svojom asistenticom, tada 26-godišnjom Rebeccom Loos i stavio svoju obitelj u središte skandala.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: 24sata/Video

Nakon što su danas ugašene novine News of the World razotkrile navodnu aferu, imidž skladne obitelji Beckham bio je poljuljan. Ni David ni Victoria nisu komentirali glasine, a Rebecca se povukla iz javnosti. Sve do sada. Naime, u novom dokumentarcu 'Beckham' par se prvi puta osvrnuo na gotovo dvadeset godina star skandal.

Foto: Keith Mayhew/Landmark Media / IPA

U dokumentarcu je Victoria rekla da su mjeseci nakon skandala bili 'najteži u njezinom životu' jer ona i David 'više nisu imali oslonac jedan u drugome'.

- Osjećala sam se kao da se cijeli svijet urotio protiv nas - rekla je modna dizajnerica.

Davidova romansa s Rebeccom započela je kada je David zaigrao u bojama Real Madrida. Preselio se u Španjolsku, a Victoria je sa sinovima Brooklynom i Romeom ostala u Engleskoj. Navodno je afera trajala nekoliko mjeseci, a Rebecca je svojevremeno dala nekoliko intervjua o vezi s Davidom.

Foto: Francesco Guidicini/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

- Bio je usamljen. Vrijeme koje smo proveli zajedno bilo je posebno i činila sam ga sretnim - rekla je svojevremeno.

Podsjetimo, nakon razotkrivanja afere, Rebecca je dobila etiketu 'razaračice brakova' koja ju je pratila dugo nakon. Optuživali su je za flert s drugim oženjenim muškarcima i nazivali 'željnom uspona na društvenoj ljestvici'.

- On je bio taj koji je oženjen. On je bio taj koji me zaveo. On je bio taj koji je prekršio obećanja i loše se ponio - a ipak sam ja bila ocrnjena - rekla je.

Rebecca je 2013. dala intervju u kojem je kazala da joj je taj period bio izuzetno težak i otkrila da je pila antidepresive.

Kasnije se preselila u Norvešku gdje radi kao instruktorica joge. Ima supruga i dvoje djece, u medijima se ne oglašava, a na društvenim mrežama dijeli fotografije iz prirode i planinarenja.