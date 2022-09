Davor Bilman za 24sata: Sin Leo pomalo pleše, ali ne forsiram ga

Deveta sezona "Supertalenta" kreće uskoro, a žiri ni ove sezone do zadnjeg trenutka neće znati tko će sve izaći pred njih. Najavljeno je puno iznenađenja, spominje se i nekoliko stalnih poznanika koji od sudjelovanja u showu ne odustaju. U "Supertalentu" će opet izvoditi što, kaže Davor Bilman, godinama pokušavaju. Ustrajni su u tome da dobiju još jednu potvrdu, no najstroži član žirija ne otkriva hoće li je i dobiti. Dokažu li se napokon, možda im ni Bilman više neće biti hladan, namrgođen, strog... On sam malo je oguglao na komentare, a malo se i, rekao je, promijenio.