Davor Drele: Na listi želja mi je trojac s japanskim blizankama

Televizijski i radijski voditelj Davor Dretar (53) poznatiji kao Drele bacio se u poduzetničke vode. Otvorio je kućicu na adventu koja, kako kaže, odiše lokalnim štihom. Bunceki, sarme, krvavice, meso z tiblice, jelenje,veprove kobasice samo su neke od delicija koje se mogu pronaći na Davorovoj kućici, piše Ribafish.com.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Jedino u što sam siguran je da sam ovo želio posljednjih desetak godina, ali sam se opustio k’o prasec u blatu i lagano roktao pred kamerama i mikrofonima, dok nisam potpuno izgubio bilo kakav interes i samo mehanički odrađivao posao, bez ikakvog veselja. Još nisam siguran da sam ispravno postupio, ponekad se noću probudim vrišteći, ali iskusniji kolege ugostitelji su mi rekli da je to potpuno normalno za našu branšu - rekao je Drele u intervjuu za Ribafish.com

Foto: Zeljko Hladika

Otkrio je i kako svako jutro ustaje u sedam ujutro, ali ističe kako to nije problem. Veći problem su pogreške u dostavi, organizaciji posla, smjenama.

Foto: Zeljko Hladika

- Cilj mi je potpuno se posvetiti ugostiteljstvu i u budućnosti živjeti od svoga rada, jer vjerujem da se ipak može dobro živjeti od tog posla, samo treba pametno i pošteno raditi. A kaj se to do liste tiče, radije bih ipak odradio 'threesome with Japanese twins' - zaključio je Davor.

POGLEDAJTE VIDEO: