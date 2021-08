Poznati splitski kantautor Dean Dvornik (58) ljeto je iskoristio i za objavu novog singla i spota "Linčina". Dalmatinski je to izraz za osobu koja je lijena, ne voli raditi i ne voli se ničime zamarati.

Odličnu funky pjesmu prati duhoviti video spot nastao u Deanovoj režiji, a na kraju spota prikazan je i kadar iz kultnog filma Servantes iz Malog mista u kojem je glavni lik sjajno utjelovio veliki glumac Ivica Vidović. Servantes je bio pjesnik i zanesenjak koji nije ništa radio, a upravo je u njemu i Deanov lik našao smisao življenja.

- Ivica Vidović je bio glumčina i veliki prijatelj s mojim ocem Borisom Dvornikom s kojim je glumio u nekoliko kultnih filmova i serija. Servantes je bio i onda i danas sinonim za nekoga tko cijeli dan ne radi ništa, ali je dobričina i zanesenjak koji na život gleda pozitivno iako skromno živi. Moj lik je zaljubljen i cijeli dan o ničemu ne razmišlja nego o ženi koja će mu ugađati. Prve kritike na pjesmu i spot su odlične, a dok je velikih vrućina i fjake mnogi će se naći u njoj. Inače, za Ivicu me vežu brojne uspomene jer su se naše obitelji često družile, a jedna od nezaboravnih bio je i njegov nabrijani fićo kojeg smo stalno posuđivali pa se pravili važni - objasnio je Dean.





Dean Dvornik glazbenik je koji je svojim djelovanjem ostavio velik trag u funky glazbi ovih prostora djelujući u grupi Kineski zid, a uspjehe je nastavio nizati i kao solo pjevač. Prije godinu dana u izdanju Croatia Recordsa objavljen je i album The Best of Collection na kojem se nalazi devetnaest hitova iz njegove solo karijere. Otvara ga jedan od najvećih hitova, "Samo za nju", nakon čega slijede: "Da je meni biti more", "Ti i ja kad zbrojimo sve", "Priđi malo bliže" – funky hit Kineskog zida snimljen u novoj obradi Deana Dvornika, a na izdanju se nalaze i neki od dueta: "Balada o šarku" s Borisom Dvornikom, "Ja vidim sve" s Dinom Dvornikom, "Sve dok dišem imaš me" s Cubismom i svjetski poznatim jazz pijanistom Jeff Lorberom.