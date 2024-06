Dean Dvornik za 24sata: Sada sviram s Dalekom obalom pa ću natrag u Ameriku voziti kamion

Bilo je prirodno pozvati Deana Dvornika u Daleku obalu. On je snimio bas na pjesmu 'Nema te', a svirao je i nakon prvog raspada grupe u The Obali, rekao nam je u telefonskom razgovoru gitarist grupe Jadran Vušković. Dean Dvornik je novi frontmen legendarne grupe, tako se pridružio dijelu originalne postave, gitaristu Jadranu Vuškoviću i bubnjaru Zoranu Ukiću.

- Deana znamo cijeli život, još kad smo bili mlađi, dok je bila jaka tadašnja splitska scena. Surađivali smo s Deanom kao i s Dinom. Imam visoko mišljenje o Deanu kao basistu i pjevaču - dodao je Vušković.

Foto: Screenshot IN Magazin

O novom angažmanu Dean nam nije previše htio govoriti. Još živi na relaciji Hrvatska - Amerika. Dok se kod nas bavi glazbom, u SAD-u vozi kamion.

- U Splitu sam do zadnje svirke s Dalekom obalom krajem devetog mjeseca, a onda se vraćam u Ameriku voziti kamion i po potrebi doletjeti na svirku jer još nemam američko državljanstvo. Moram biti tamo najmanje šest mjeseci i jedan dan godišnje i tako pet godina. U Americi sam evo peta godina - govori nam Dvornik.

Osnovana 1985., Daleka obala ostavila je dubok trag na hrvatskoj glazbenoj sceni. Njihove pjesme kao što su 'Četrnaest palmi', 'Od mora do mora', 'Sa mi je ža', 'On je volio brodove'... su evergreeni koji i dalje izazivaju emocije kad se zasviraju. Marijan Ban, vokal koji je obilježio ovaj kultni bend, često se spominje, pa se nameće pitanje je li on komentirao novu postavu benda.

Foto: Privatni album

- Banu se uopće više ne vraća na scenu i on je izvan svega. Jednostavno, nije rekao ništa protiv i to je protumačeno kao ‘blagoslov’, ali nema veze s time. Konkretno, o Deanu nismo niti popričali jer čovjek je izvan glazbe pa ne pričamo o tome - priznao nam je Vušković.

Na vijest o ponovnom okupljanju grupe oglasio se basist i suosnivač Daleke obale, Boris Hrepić Hrepa. On smatra da je nastavak rada bez ijednog izvornog člana, poput Marijana Bana i njega samog, moralno upitan i predstavlja urušavanje institucije benda.

Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Dodao je kako je okupljanje grupe 2019. uspjelo upravo zbog prisustva trojice originalnih članova i blagoslova Bana. Također, Hrepić tvrdi da je u prilogu 'In Magazina' više puta spomenuto njegovo ime, tvrdeći da je pozvan u bend, ali da je nakon razmišljanja i konzultacija odbio ponudu, što je neistina.

Dean ga je kontaktirao s pitanjem bi li nastupio s njim i drugom dvojicom, bez spominjanja imena benda. On je odmah odbio tu ponudu jer ne želi imati posla s 'određenom osobom'.

Foto: Privatni album

- Ma ovo mi je sve mučno. To je bend u kojem sam ponikao i morao sam se oglasiti nakon svega. I ne razmišljam o sudskom postupku - rekao nam je Hrepa.

Vušković, pak, tvrdi da mu nije jasno kako je do ovog došlo.

- Nemam što to komentirati, ne znam čemu tako nešto jer ja i Hrepu, i Bana, i Zokija volim i duboko ih poštujem. Skupa smo sve izgradili, radili i davali sto posto sebe u Daleku obalu. Nismo više klinci koji imaju 15 godina i tek su počeli svirati, imamo 60 godina, tko će se od nas više mijenjati?! - rekao nam je Vušković. Tvrdi kako su vrata Hrepiću otvorena i da je njegova 'dobra volja' hoće li se pridružiti novoj postavi grupe.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Kao i u svakoj zajednici ili braku, uvijek se može nešto dogoditi. Međutim, gdje bismo završili da reagiramo na svaku stvar. Ne znam, nešto ga je tu ozlojedilo, lijevo-desno. Međutim, meni je Hrepa drag čovjek, životni kolega kao i Zoki. Ne znam čemu tu išta što je negativno nastrojeno i što ima negativnu energiju - dodao je. Vušković je otkrio kako samo želi svirati jer živi glazbu, ali i da pripremaju nove pjesme koje će snimiti kad za to dođe pravo vrijeme.

Daleka obala se prvi put razišla davne 2001., a razlaz nije pratila nikakva svađa nego su jednostavno odlučili da više ne mogu skupa. Marijan Ban, Jadran Vušković i Bogo Šoić-Mirilović osnovali su grupu Marijan Ban i prijatelji, dok su Zoran Ukić i Boris Hrepić Hrepa osnovali The Obalu.

Nakon 18 godina sjeli su 2019. u splitski kafić i ostavili sve po strani te ponovno udružili snage. Originalnu postavu napustio je Marijan Ban koji je objesio mikrofon o klin i udaljio se od svjetala pozornice zbog zdravstvenih problema, a zamijenio ga je Jakša Kriletić Jordes, što je blagoslovio i legendarni Ban. No grupa je krajem prošle godine otkrila da prestaje sa zajedničkim djelovanjem.