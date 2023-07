Dean Dvornik zapjevao bratovu pjesmu: 'Nije mi drago, bilo bi ljepše da je Dino to napravio'

U sklopu ovogodišnjeg Splitskog festivala večer posvećena glazbenom stvaralaštvu Nenada Vilovića završila je izvedbom pjesme 'Ništa kontra Splita', s kojom je pokojni Dino Dvornik osvojio isti festival davne 1995. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na pozornici na Prokurativama ovaj put su je izveli Roko Žunić, Krešo Bengalka i Dinov brat, Dean Dvornik (60).

- Ja sam bio tu kad je on pjevao tu pjesmu i rekao sam mu 's ovime si sve pomeo', a on mene na to pita: 'Ma jeli? Nemoj me Zezat'. Tako je i bilo - ispričao je za IN Magazin Dean, kojemu je sada bilo emotivno izvesti bratovu pjesmu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Kako smo mi braća meni nije teško njegove pjesme pjevat, jer tu smo mi. Ja sam stariji brat, ali braća smo pa smo slični. Ali nije mi drago da ja večeras pjevam, ja bih više volio da on pjeva i da je tu - priznao je dalje.

Dean je posljednji put nastupio na Splitskom festivalu 2018. godine, s pjesmom 'Da je meni biti more', a kako zadnjih godina živi i radi u Americi, u Split je stigao samo tri dana prije novog nastupa.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Ja sam ovdje tri mjeseca, pa tri tamo. U Americi sam od 1987. godine, samo sam ovamo - tamo. Jedan sam period malo duže izbivao, izgubio sam zelenu kartu, sad sam je ponovno dobio, ne želim je više izgubit - ispričao je Dean kojega na ulici prepoznaju Hrvati u Americi, zbog oca i brata.

- Znaju mi najviše oca, onda brata, onda mene. Jer oni su svi došli u Ameriku od otprilike 1995. do 2000. godine. Ja sam im samo jedan put zapjevao i nikad više. Ne da mi se - zaključio je.