Početkom prošlog tjedna napustio nas je tvorac legendarne 'Kviskoteke' Lazo Goluža. Najveći doprinos dao je na području kvizova među kojima su 'Tri, dva, jedan...ali vrijedan', 'Pješčani sat', 'Brojke i slova'... Njegov najpoznatiji projekt je 'Kviskoteka', koja se prvi put emitirala 1979. godine, a voditelj je bio Oliver Mlakar (85).

Prikazivala se 15 godina, a obnovljena je 2006. na Novoj TV, međutim, nije stekla popularnost i skinuta je s programa nakon jedne sezone. Od Laze se na društvenim mrežama oprostio i naš lovac iz kviza 'Potjera', Dean Kotiga (32). S njime smo razgovarali o 'Kviskoteci', u kojoj je i sam sudjelovao i to kao brucoš Filozofskog fakulteta, a kasnije je surađivao s Golužom.

Na Instagramu si napisao da si upoznao Lazu Golužu na kvizu 'Ona ili on'. Što pamtiš iz tog susreta, sjećaš li se što ti je rekao ili kako se ponašao?

Sjećam se da sam bio jako uzbuđen kad sam shvatio da se nalazim u istoj sobi kao i on, i da će on, ovdje i sada, gledati moj nastup. Potpuno mi je bilo svejedno hoću li pobijediti ili izgubiti, hoću li i koliko novaca osvojiti te hoće li ili ne to itko kasnije pogledati i što će o tome misliti, fokusirao sam se samo na to da to sada Lazo gleda, dok snimamo, i da se nikako ne smijem osramotiti pred njim. Sjećam se i da sam pitao tatu za savjet oko toga bi li mu bilo glupo prići i upoznati se s njim, što je on apsolutno podržao, i da su mi dok smo se upoznavali noge klecale više nego svih drugih vikenda dotad zajedno, i itekako se sjećam da je pohvalio moj nastup, pogotovo s obzirom na to da mi je tek 18, rekavši kako se sigurno vidimo još mnogo puta, što se ispostavilo točnim.

Dakle, viđali ste se i nakon toga. Je li ti dao neki savjet?

Naravno, i on i Maja Jurković su mi kao urednici redovito komentirali pitanja koja sam godinama sastavljao za kviz 'Tko želi biti milijunaš?', pri čemu ne trebam posebno objašnjavati kako mi je to, kad mi je on pohvalio neko pitanje ili pojedini aspekt nekog pitanja, bio i do danas ostao najveći kompliment i jedno od najvećih priznanja u životu, jer kad Lazo Goluža za neko tvoje pitanje kaže da je sjajno, doslovno u cijelom svemiru nema dalje. Isto tako sam apsolutno i od njega i od Maje primao kritike, znajući kako mi iste mogu biti samo od koristi s obzirom na to od koga dolaze, i da moram uvažavati pametnije i sposobnije od sebe. A posebna mi je čast bila ugostiti njega i Maju nekoliko puta na obiteljskom ručku u Motovunu, kada sam kao malo kad u životu imao osjećaj da je određena povijest upravo ušla u našu kuću, i da se sada tu za stolom zbiva nešto malo i obično, a istovremeno nešto kozmički jako i meni ultra važno. Te dane posebno pamtim.





Istaknuo si da je on tebi bio velik i bitan kao što je drugima Messi ili Maradona. Zbog čega si ga obožavao?

Svi se mi u našim ključnim formativnim godinama susrećemo s nekim ljudima čiji nas rad obara s nogu i koji nas potpuno 'uzmu' – nekome su to Azra ili Messi, meni su to bili Pajtonovci i Goluža, za koje kako ide vrijeme shvaćam da su puno sličniji nego što sam tada mislio. Kod njih sam tih tinejdžerskih dana kao kod malo koga vidio da se humor i ozbiljnost mogu maksimalno ispreplitati, da se ono čime se netko bavi može raditi s nevjerojatnom kvalitetom i gotovo religioznom posvećenošću, i da se, što je isto jako važno, u tom kreativnom procesu stvaranja nečega može biti dječački zaigran i guštati kao malo prase. I kako da te onda sve to zajedno potpuno ne osvoji? Godinama sam na gotovo dnevnoj razini upijao što je više moguće njihovog rada, paralelno maštajući o tome kako bih nekad i sam možda mogao napraviti barem 20 posto onoga što su, i s kojom kvalitetom, oni napravili. Jasno, previsoki i nerealni ciljevi, u oba slučaja, ali uvijek treba pucati na nemoguće, inače nema smisla. U svakom slučaju su mi Lazo i Pajtonovci bespogovorno i u punom smislu te riječi bili, a i dalje jesu, ono što se kod nas voli nazivati 'idolima'.





Misliš li da postoji netko tko bi mogao biti Golužin nasljednik? Joško Lokas slaže puno kvizova, ako se ne varam, samo što ne ugledaju baš svjetlo dana...



Joško je svakako sjajan lik koji frca idejama i kojemu se stalno nešto mota po glavi, ali nisam siguran jesu li oni uopće zahvalni za usporedbu s obzirom na to kako je Lazo bio uredničko-sastavljački profil koji 'rudari' iza kamere, dok je Joško više tip producentsko-voditeljskog profila. Ali po pitanju inficiranosti kvizom i ljubavlju prema istima zaista nisu daleko, što je puno veći kompliment nego se na prvu može činiti - Joško zaista voli kvizove kao malo tko.





Kviskoteka - imao si 18 godina, kakve to uspomene budi?



Klasične stvari, bio sam mlad, naivan i puno zanimljiviji nego danas.



Rekao si u intervjuima da tvoji roditelji ističu da je ljubav o znanju krenula od malih nogu jer si zahvaljujući igri 'Brojke i slova' naučio slovkati i čitati. O čemu danas najviše voliš čitati, istraživati ili nema granica, samo da je zanimljivo?



O doslovno, a to zaista nije floskula, svemu i svačemu. Uvijek pokušavam paralelno čitati nekoliko knjiga i časopisa potpuno različite tematike jer me i u knjigama i van njih zaista interesira sve i svašta.





Naživciraš li se u Potjeri kad se ne možeš sjetiti nekog odgovora na pitanje?



Nekad jesam, više ne. I dalje mi bude žao, i osjećam se pomalo tupasto, i imam feeling da to nije fer, i najradije bih počeo pričati o svemu što znam vezano za to što me se pita kako bi se vidjelo da očigledno znam odgovor samo ga se u tom trenutku ne mogu sjetiti, ali živciram - više ne.





Koliko te zabavlja/opušta Instagram na kojem imaš više od 100.000 sljedbenika?



Instagram je, kao daleko najvažnija javna platforma 21. stoljeća zahvaljujući kojoj ja i ostali uvaženi kolege influenceri i influencerice možemo oblikovati svijet onako kako je to zaista najbolje i za svijet i za vas, vrlo daleko od ikakve zabave i opuštanja, pa osim što sam blago šokiran deplasiranošću pitanja ne znam točno što da vam kažem. Ali, isto tako mogu potvrditi nedavne glasine da zajedno sa svojim producentskim timom upravo slažem plan i program za 2021. godinu, za koju spremamo zaista velike projekte, kojima ćemo obilježiti lokalnu, ako ne i regionalnu scenu, tako da slobodno recite svim svojim prijateljima da postanu moji Instagram sljedbenici, jer slijedi - LUDILO.