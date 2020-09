Kotiga: Lovac može biti svatko, influencer je teže zanimanje...

<p>Lovac iz kviza 'Potjera' <strong>Dean Kotiga</strong> (32) uključio se u raspravu oko domaće influencerice<strong> Doris </strong>(20), kojoj je restoran u Poreču odbio dati besplatan ručak u zamjenu za reklamu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kotigu provozao Šebalj</strong></p><p>Kontaktirali smo lovca i influencera koji je dobio besplatne palačinke u spornom restoranu. Dobro, ne baš besplatne, nešto je morao i raditi - ponudio se oprati im posuđe.</p><p>Porečki restoran i TikTok influencerica postali su regionalni hit. Koje je Vaše mišljenje o tom događaju?</p><p>Mislim da je to zaista dosta dobro za cjelokupno društvo i da ćemo po tome još dugo pamtiti kraj ovogodišnjeg kolovoza, i iskreno ću se začuditi ako se cijeli slučaj nekada u budućnosti ne nađe na programu 'TV-kalendara' ili 'Povijesti četvrtkom'. Uslijed korona krize javnost je pomalo zaboravila na nas influencere i na to koliko smo mi važna karika u civilizacijskom lancu, preusmjerivši svoju pažnju na raznorazne trivijalne stvari koje ne treba posebno navoditi. Čak je i Aco koji se isto kao i uvažena kolegica influencerica Doris preziva Stanković tako u svoju emisiju 'Nedjeljom u 2' zvao Alemku Markotić, umjesto da pozove moju uvaženu kolegicu influencericu Sonju Kovač i da je pita koliko je koala spasila u Australiji dok se kupala u skupim hotelima. Ok, Aco se malo iskupio jer je poslije zvao i mene, pa sam ja u ime svih influencera ponešto rekao o tekućim svjetskim problemima, ali s obzirom na to da su se vrijednosti poremetile posljednjih pola godine, mislim da je zaista dobro da je došlo do te cijele priče, da se javnost refokusira na bitne stvari.</p><p>Jeste li ikada svoje usluge nudili nekom restoranu ili salonu i tako dolazili do posla?</p><p>Da se sam nudim - ne, pa ja sam najveći lokalni, ako ne i regionalni influencer, i na toj je razini loptica već prebačena na stranu brendova, tako da je na njima da se javljaju meni, što i čine, samo što ja moram jako dobro paziti što prihvaćam jer ne želim da se moji profili pretvore u oglasne ploče kao kod nekih kolega i kolegica. Mada, isto tako moram istaknuti da u tome ne vidim ništa sporno - svijet influencinga jednostavno tako funkcionira i to ne treba osuđivati. Na nama influencerima je da pitamo, a na klijentima da prihvate.</p><p>Dobili ste palačinke u spornom restoranu, ali ne možemo reći da su bile besplatne. Zbog čega ste kontaktirali taj restoran?</p><p>Do ideje je došlo tako što sam ja cijelim serijom videa stao u obranu uvažene kolegice Stanković, konsterniran reakcijom javnosti na cijeli slučaj, te dobrog srca kakvog jesam ponudio restoranu da im oprostim sve to ako me počaste palačinkama. S obzirom na to da na Instagramu imam 20 tisuća sljedbenika više nego Doris, rekao sam da im da ja ne mogu ponuditi reklamu nego da bi za njih bila čast da se ja tamo uopće pojavim, što su oni dakako očekivano sretno prihvatili, odgovorivši kako su me spremni počastiti palačinkama ukoliko iza toga sam operem svoje suđe, na što sam ja isto tako nakon toga dakako očekivano pristao. Kako je prošlo možete vidjeti na mojim Instagram storyjima i na mom TikToku, sve je dokumentirano i zabilježeno, takve stvari moraju ostati zapisane za buduće naraštaje, to su, da vam ja kao profesor povijesti objasnim, tzv. primarni povijesni izvori, to je jako važno za historiografiju i za budućnost povijesti.</p><p>Neke javne osobe su prozvale influencere komentirajući da su spodobe ovog doba. Kako komentirate te izjave?</p><p>Mislim da je to apsolutno deplasirano i za svaku osudu. I osobno sam se doživio uvrijeđenim kad sam to pročitao, jer nije lijepo doživjeti vrijeđanje kolega.</p><p>Što je teže biti - lovac ili influencer?</p><p>Apsolutno i bez dvojbe influencer. Lovac se postaje lako - treba samo čitati i čitati, cijele dane i cijeli život, biti zainteresiran za svijet i druge kulture oko sebe, putovati i tražiti nova iskustva najšireg dijapazona, što može bilo tko. Pa sjetite se i samo koliko ljudi iz fotelje gledajući 'Potjeru' zna više od svih u studiju i koliko je njih uvjereno da lovci unaprijed dobiju odgovore - znači, lovac može biti apsolutno bilo tko. E, influencer je već drugi par rukavica, to ili jesi ili nisi, s tim se ili rađaš ili ne, to je jednostavno stvar talenta. Treba znati i pućiti usnice, i dobro se fotkati, i stavljati zanimljive opise ispod svojih Instagram postova, i još barem dvije-tri slične stvari.</p><p>Što je najteže u poslu influencera/lovca?</p><p>U poslu lovca nije teško apsolutno ništa, jer si tu gotovo svaki dan na ekranu na javnom testu znanja i komunikativnosti pred stotinama tisuća gledatelja, uvijek iznova, i tu nema apsolutno nikakvog stresa, nego samo pozitivnih stvari, kao npr. kad ti u Malom Stonu, punih šest godina nakon što si nešto slučajno fulao u brzini, spočitavaju kako si mogao to ne znati i slično. S druge strane, posao influencera je prepun društvene i moralne odgovornosti, što uvijek ponavljam. Influenceri su danas oni koji postavljaju trendove, oni koji svojim radom diktiraju puls sutrašnjice, što je izrazito stresna stvar, i tko to ne shvaća bojim se da ništa ne shvaća, da parafraziram Anaksimandra.</p><p>Kako komentirate izjave ljudi koji smatraju da influenceri 'prodaju maglu'?</p><p>Iskreno, ne znam što bih tu rekao, mislim da je ljude s takvim stavom u potpunosti pregazilo vrijeme. Živimo u 2020., postoje tisuće i tisuće zanimanja za koje nemamo pojma iz jednostavnog razloga što se s njima ne susrećemo, svijet se malo odmaknuo od klasičnih tipskih slika liječnika, pravnika, frizera i mehaničara kao zanimanja. Na kraju krajeva, s obzirom na to da sam se prije nego što sam se posvetio važnom i ozbiljnom poslu influencanja godinama bavio neozbiljnom i nevažnom filmskom kritikom, povijest filma mi je relativno bliska, pa bih vrlo lako mogao zamisliti istu situaciju prije stotinjak godina u kojoj bi netko 1910. iskritizirao kakvog filmskog redatelja rekavši da snimanje filmova nije zanimanje. Svijet ide dalje, htjeli mi to prihvatiti ili ne, i influencanje je apsolutno svačijeg poštovanja ako ne i divljenja vrijedno zanimanje, i strogo osuđujem bilo kakvo suprotno mišljenje.</p>