Dečki iz OneRepublica stigli na Jadran: 'Hrvatska je zakon...'

Članovi američkog benda One Republic, koji domaća publika pamti po velikom hitu 'Apologize' stigli su na našu obalu.

Dolaskom u Hrvatsku na društvenoj mreži pohvalio se frontmen benda Ryan Tedder koji je objavio nekoliko InstaStorya u kojima nije krio svoje oduševljenje.

- Hrvatska je zakon - poručio je pjevač koji je u Lijepu našu zajedno s kolegama doletio iz Rima.

