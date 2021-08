Prošlo je više od 13 godina od kobne avionske nesreće u kojoj je bubnjar Travis Barker (45) jedva ostao živ, dok je četvero od šest putnika poginulo. On se tada zavjetovao da više nikada neće letjeti avionom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Otkako je u vezi s Kourtney Kardashian (42) Travis je odlučan u namjeri da pobijedi traumu.

Prije nekoliko tjedana otputovao je s Kourtney, njezinom mamom Kris Jenner (65) i Krisovim dečkom Coreyjem Gambleom (40) na putovanje u Meksiko. Nedavno se odlučio na drugi let avionom, gdje su on i djevojka otputovali na odmor u Italiju, prenosi Page Six.

Ranije ove godine, Barker je ispričao da ima problema s PTSP-om i traumom nakon što je preživio pad aviona zbog čega je prolazio kroz terapije.

- Bio sam u tami, nisam mogao hodati niz ulicu. Stalno sam viđao avione na nebu. Bio sam uvjeren da će se srušiti, a taj prizor nisam htio gledati - ispričao je u razgovoru za Men's Health.