Lille i Gospodin Savršeni skupa u spotu: 'Trebao mi je zgodan muškarac, top smo kombinacija'

Lidija Bačić u subotu je objavila spot za pjesmu "Haljina". U emotivnoj pjesmi Lille pjeva o ljubavnim problemima, a njen "dečko" oko kojeg se sve vrti upravo je Miloš Mićović iz "Gospodina Savršenog".

Lille u brojnim izazovnim izdanjima pjeva o skidanju haljine, dok u pozadini vidimo Miloša...

- Spot za ovu emotivnu baladu tražio je zgodnog i visokog muškarca, pošto sam i ja dosta visoka, a njega smo pronašli u Milošu, koji je poznat našoj publici i to je top kombinacija. I vrijeme nas je poslužilo, sve smo snimili na sunčani dan u inače kišnom tjednu - rekla nam je Lidija Bačić pa nastavila:

- Miloš je gospodin i profesionalac.

Foto: karlo šutalo

Nekadašnji "Gospodin Savršeni" je i nekadašnji Mister Srbije, točnije, bio je to 2011. godine. Ušao je iznenada u vilu u četvrtoj sezoni showa "Gospodin Savršeni", kao "konkurencija" Šimi Elezu. Otkrio nam je kako je njemu bilo na snimanju s Lille.

- Drago mi je zbog ove suradnje, bilo mi je baš jako lijepo. Bila je dobro energija, cijela ekipa je bila ugodna i ovo mi je bilo veliko zadovoljstvo - rekao je bivši "Gospodin Savršeni".

POGLEDAJTE SPOT:

Miloš za sebe kaže da je strastveni ljubitelj poezije, do sada je objavio tri zbirke. Njegova treća knjiga nosi naziv "Ukus Svemira"

- Poezija je moj svijet, moj izlaz. Pišem o svemu - od ljubavi do nostalgije. Inspiraciju nalazim u životu, emocijama i svakodnevici - istaknuo je nedavno za RTL.

Foto: karlo šutalo

Sad je došlo do suradnje s Lidijom Bačić, a oboje su zadovoljni kako je sve ispalo. Ideja da baš on bude u spotu došla je od producenta Faye, koji je i zaslužan za ovu "power pop Balkan baladu sa sjajnim tekstom." Pjesmu su radili A.K.Leo i Fayo, dok je za aranžman zaslužan Toni Ćosić.

Objava spota vrlo brzo je izazvala velik interes među obožavateljima, koji su novu pjesmu s nestrpljenjem iščekivali. "Haljina" je već privukla pozornost slušatelja, a komentari i lajkovi na YouTubeu se samo nižu...

Foto: karlo šutalo

Lille je najavila pjesmu i spot za domoljubno navijačku pjesmu "Jedna je zastava", koju će objaviti prije utakmice Hrvatske i Engleske na SP-u 17. lipnja. Potom slijedi radno ljeto i nastupi u Šibeniku, Lumbardi, Metkoviću, Dubrovniku, Osijeku, Umagu...