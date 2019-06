Dečko 'Streakerice' iz Madrida plesao na Sanaderovom vozilu

U rekordnom roku Kinsey Wolanks postala je prava viralna zvijezda, a videosnimka utčavanja na teren u finali Lige prvaka između Liverpoola i Tottenhama pregledana je nekoliko milijuna puta. Njezine fotografije obišle su svijet, a na ovaj hrabri potez najviše je ponosan njezin dečko Vitaly Zdorovetskiy.

Tko je ustvari on i zašto ga prati deset milijuna ljudi? Pa krenimo redom...

Sa samo sedam godina preselio se u SAD s majkom. Nije se mogao uklopiti u društvo s obzirom na to da nije znao niti jednu riječ na engleskom jeziku. Život ga nije 'mazio', brat mu je umro mlad, a otac ga je tijekom djetinjstva psihički i fizički maltretirao.

- Kod kuće sam plakao svaki dan jer nisam mogao pričati s nikim. Tata se derao na mene, nazivao me jebenim idiotom i govnom, ismijavao me i govorio mi da sam najveći promašaj u njegovom životu. Bio je lud, a nakon toga je postao psihotičan. Sve svoje frustracije istresao je na mami i meni. Kad bih popio čaj i ne bih šalicu odložio u sudoper, on bi me tukao. Bilo je gadno. I morao sam gledati kako tuče moju mamu. Pokušavao sam ga zaustaviti, no nisam mogao. Bojao sam se za svoj život, mislio sam da će ubiti ili mene i mamu - pričao je.

Na sve načine pokušavao je doći do novca kako bi sebi, ali i svojoj majci omogućio normalni život. Konobario je, žonglirao, čistio ulice, a jedno vrijeme bio je zaposlen i u porno industriji. Nakon što je napunio 18 godina pojavio se u porniću uz porno divu Diamond Kitty, ali nije dugo ostao u tom svijetu s obzirom na to da je imao problema s erekcijom.

Nakon što se okušao u nekoliko poslova odlučio je pokrenuti svoj Youtube kanal, a u početku nije imao sjajne rezultate. Nakon puno truda, ali i vremena pratitelji su počeli rasti.

Postao je planetarno popularan 2014. godine, kad je 'uletio' na utakmicu na nogometnom svjetskom prvenstvu u Brazilu. Tad je i uhićen, a prvi je put uhićen još 2012. godine. Tad su on i kamerman Jonathan Vanegas u gradu Boca Ratonu snimali prank tijekom kojeg su 'podmetnuli aktovku s bombom' i širili paniku.

Koliko je daleko spreman ići govori i videosnimka u kojoj je ušao u ring s bikom koji mu je na dva mjesta slomio čeljust.

Ovaj planetarno popularni youtuber posjetio je i hrvatsku metropolu, a u Zagrebu ga je ugostila ekipa iz Joomboosa. Zdorovetskiy je našoj javnosti najviše ostao upamćen po pranku koju je izveo 2015., kada je iznenadio bivšeg hrvatskog premijera Ivu Sanadera. U tom trenutku Ivo je izlazio iu zatvora u Remetincu, a slavni youtuber je zaustavio vozilo u kojem je bivši političar bio te zavezao šal Dinama. No, to nije bio kraj. U jednom trenutku popeo se i na krov te pokazao svoje plesne sposobnosti. I naravno, naučio je riječ 'Ćaća'.