Dejan razočaran, postao je prvi duelist na 'Farmi': 'Tek sam sad shvatio tko je kakav u ovoj kući'

Svaki tjedan na 'Farmi' donosi nove izazove sa zadatkom, ali i iznenađenja s vođama obitelji. Narančasta obitelj pretvorila se u grofoviju novog vođe obitelji. "Nitko ništa ne radi bez mog znanja i moje dozvole", otkrila je Manuela čim je dan svanuo. "Sve odluke ja odobravam na kraju, nema odlučivanja na svoju ruku, trampanja bez mene, mene se poziva, ja odlučujem i ja odobravam", dodala je.

Foto: RTL

"Leti malo na nekom egotripu, ne može od nas ništa zahtijevati, brzo ćemo frku imati u kući ako će to tako biti", komentirala je Manja grofovske poteze.

U kući je dan počeo veselo, uz kavu i druženje Anđele i članova njezine obitelji. "Opušteniji smo, tjedni zadatak nije toliko zahtjevan pa smo lagani, sjedimo i pijemo kavu", otkrio je Mario. "Polako, ali sigurno ćemo krenuti u posao", dodala je Anđela. Uskoro je ekipa napravila plan za radni dan, a radnim aktivnostima posvetila se i Iman.

Tijekom rada u vrtu, Nikolina je Anđeli rekla da moraju nastaviti s taktikom izbacivanja muških kandidata. "Dok su se drugi bacili na posao, Anđa i ja smo krenule gledati dva koraka unaprijed", objasnila je Nikolina. "Znam da će se Dejan naljutiti, ali mi smo sada u prednosti", objasnila je taktiku uoči glasanja za prvog duelista. "Što se tiče Dejana i njegove priče, samodopadanje, malo mi je to iritantno", dodala je Anđela. Nikolina je krenula s lobiranjem u obitelji. "Idem od jednog do drugog da vidim stoji li sve", zaključila je Nikolina.

Foto: RTL

Na štali - Jelena i Darko imaju tajni plan kako bi se poigrali s tračevima na 'Farmi'. Svi pričaju da su Jelena i Darko ljubavni par. "Nadam se da će naš plan uspjeti", otkrila je Jelena nakon što je obznanila da će s Darkom glumiti ljubavni par. Odlučili su lagati da su u romansi i proširiti trač pomoću ostalih iz štale. "Dobar je plan, ali mislim da tu čak i ima neke simpatije", komentirala je Manja i odlučila proširiti trač - i to na pravu adresu. Rebecci. "Prava sam osoba za to", zaključila je Manja.

Na imanje je uskoro stigla voditeljica Nikolina, a prvi na redu za glasanje za prvog duelista bili su kandidati iz obiteljske kuće. Rebecca je glas dala Iman, a Nikolinu je to pomalo naljutilo. "Govori da dečki trebaju ići van, a kasnije što radi - ne mogu reći da joj ne mogu vjerovati", komentirala je. Mario je glas dao Rebecci, a Iman je dala kamenčić Dejanu. Isto je učinila i Nikolina, baš kao i Anđela. Na kraju su Iman i Dejan bili izjednačeni, a onda je vođa obitelji Anđela donijela definitivnu ulogu da prvi duelist bude Dejan.

Foto: RTL

"Ovo nisam očekivao, no jutros sam naslutio da nešto rade. Išle su u vrt i očito je plan urodio plodom", otkrio je Dejan. "Tek sam danas shvatio tko je kakav u ovoj kući", dodao je. "Vidim da mu nije sjelo, mislim da lagano dolazimo u fazu igre kada ćemo svi arenu iskusiti", komentirao je Dejan.

Uslijedilo je glasanje i u štali. Sluge su izglasali Darka, koji je i sam tražio da bude prvi duelist. Manuela je okrivila Darka za nelojalnost, rekavši da joj nešto smrdi. "Ne osjećam povezanost s ovom obitelji kao s onom, osjećam da nisi povezan s nama toliko koliko njima", iskrena je bila Manuela prema Darku. "Stvarno mi nije jasno, ali poštujem tvoje mišljenje", zaključila je

"Dobio sam pod bubrege", požalio se Dejan Manji nakon što je izglasan kao prvi duelist narančaste obitelji. "Doći će na red i oni, vidjet ćemo tko se zadnji smije", zaključio je. Ipak, u poslu su i dalje članovi obitelji složni.

Foto: RTL

Na red je, na kraju, došla i Manjina tračerska laž. Rebecci je otkrila da je uhvatila Jelenu i Darka u strasnom zagrljaju na sijenu. "Moram ti to ispričati, molim te nemoj pričati tamo", otkrila je Manja Rebecci, koja je bila oduševljena tračom. "Vidjela sam ga, smješkao se, nešto mu je lijep dan bio", zaključila je Rebecca.

Čim je ušla u obiteljsku kuću - odmah je Rebecca okupila obitelj uz novu informaciju. Dejan je bio skeptičan, no odmah je odlučio pitati Darka. Anđela se složila! "Što me briga, i da jesu, što me briga", zaključio je Mario.

Foto: RTL

Dejan je odmah otišao u provjeru informacije i Darko mu je potvrdio da se radi o ljubavnoj priči s Jelenom. "To je najpametnije, ne volim te tračeve", komentirao je Dejan. "Reci joj da sam sretan zbog toga, ali mislim da ima tamo i netko ljubomoran", otkrio je Dejan Darku i rekao da je u pitanju Nikolina. "Vjerujem Darku na riječ, ozbiljni su oboje, predrago mi je što se to dogodilo", zaključio je Dejan i potvrdio priču u obiteljskoj kući.

'Farmu' ne propustite od ponedjeljka do petka u 20.15 sati.