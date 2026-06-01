Dekolte koji je bilo nemoguće ignorirati! Zbog atraktivne Salme malo tko je gledao tenis

Nije bila na terenu, ali svejedno je privlačila poglede. Salma Hayek pojavila se u nedjelju na Roland Garrosu u Parizu u društvu supruga Françoisa-Henrija Pinaulta, a fotografi su ih tijekom mečeva pratili gotovo jednako pozorno kao i tenisače. Dok su sjedili na tribinama, djelovali su potpuno opušteno. Razgovarali su, smijali se i povremeno izmjenjivali nježne poglede, ni nakon 17 godina zajedničkog života nisu skrivali koliko uživaju jedno u drugome.

Posebnu pažnju privukla je Salma. Glumica, koja će ove godine proslaviti 60. rođendan, za pariško poslijepodne odabrala je crni top dubokog dekoltea, kožnu suknju i sandale na platformu.

Foto: PROFIMEDIA

Uz nju je sjedio François-Henri Pinault, jedan od najbogatijih i najutjecajnijih ljudi Francuske te čelnik luksuzne grupacije Kering, u čijem su vlasništvu brendovi poput Guccija, Saint Laurenta, Balenciage i Alexandera McQueena. No ni bogatstvo ni moć nisu bili dovoljni da zasjene Salmu.

Foto: PROFIMEDIA

Glumica i francuski milijarder upoznali su se 2006. godine, a tri godine kasnije vjenčali su se u Veneciji. Danas zajedno imaju kćer Valentinu. Prije braka sa Salmom, Pinault je bio u braku s Dorothée Lepère, s kojom ima dvoje djece, Françoisa i Mathilde.