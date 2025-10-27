Demi Moore prisjetila se detalja sa seta poznatog filma: 'Toma je bilo sram, osjećao se čudno!'

Poznata glumica Demi Moore u intervjuu s Jiom Tolentinoim na 'The New Yorker Festivalu' izjavila je kako se njen kolega, Tom Cruise, osjećao nelagodno na sastanku prije početka snimanja 'Malo dobrih ljudi', prenosi People. U vrijeme snimanja ovog legendarnog filma, Moore je bila trudna sa svojom drugom kćeri Scout, koju ima s bivšim suprugom Bruceom Willisom.

Ova 62-godišnja glumica koja je u vrijeme snimanja bila trudna osam mjeseci izjavila je: 'Mislim da je Toma bila poprilično sram. Ja sam se zapravo osjećala dobro u vezi toga. Ipak sam se kretala okolo, je l'? Ali primijetila sam da je osjećao kako je to malo čudno'.

Foto: YouTube

Kao razlog glumčeve nelagode, navela je da se vjerojatno radi o tome što u to vrijeme nije bilo mnogo njihovih kolegica koje su imale djecu zbog pritiska da se mora izabrati između karijere i obitelji. 'Bila je to jedna od mnogih stvari za koje sam osjećala da mi nemaju smisla. Prihvatila sam izazov rekavši, 'Zašto ne? Zašto se ne može imati oboje?', objasnila je dodavši kako je zbog toga osjećala velik pritisak.

'Sada kada se prisjećam, mislim si, 'Koga sam vraga mislila?'. I što sam uopće željela dokazati? Ali tada nije bilo podrške kakva postoji danas', priznala je Moore te rekla: 'Znate, morala sam dojiti i tako blokirala snimanje i vježbala scene'. Nadalje, glumica je dodala kako je u ono vrijeme osjećala da se mora 'dovesti u formu' nakon trudnoće čim prije.

Moore je ispričala: 'Trebala sam biti u vojničkoj uniformi, i vjerojatno sam bila previše uzbuđena i počela vježbati i vraćati se u formu i prije nego što je bila rođena'. 'Planinarila sam dva i pol sata na dan kada mi je puknuo vodenjak. Vozila sam bicikl 24 milje, i nakon toga plesala u reggae klubu - zato je ona stigla dva i pol tjedna prerano', dodala je.

Foto: YouTube

Film 'Malo dobrih ljudi' izašao je 1992. godine te zaradio čak četiri nominacije za Oscara. Ovaj krimi triler snimljen je po istoimenoj broadwayskoj predstavi Aarona Sorkina iz 1989. godine, a radnja se vrti oko dva Marinca optužena za ubojstvo svog kolege. Osim Moore i Cruise, glumačku su postavu činili i Kevin Bacon, Jack Nicholson, J.T. Walsh, Kiefer Sutherland, Kevin Pollak i Cuba Gooding Jr.