Demi o Kutcheru: 'Prevario me i nagovorio na odnose u troje'

Američka glumica Demi Moore (56) podigla je puno prašine svojom knjigom 'Inside Out' u kojoj je otvorila je dušu. Opisala je svoje putovanje od, kako je rekla, američkog 'ništa' do holivudskog 'svega o čemu ste ikada sanjali'.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Čitatelje je šokirala otvoreno pišući o incidentu koji je imala sa svojom majkom. Kad je Demi još bila dijete, majka joj se predozirala, a ona joj je tada rukama 'čupala' pilule iz grla. Glumica piše kako joj je već tada bilo jasno da će morati brzo odrasti. Moore nije štedjela ni bivšeg supružnike Ashtona Kutchera (41).

Foto: Twitter/Jeremy Meeks

- Više me puta u braku prevario, a svojim pritiskom dvaput me uvjerio da trebamo u seks uključiti treću osobu, zbog čega i danas žalim. Željela sam mu pokazati da mogu biti zabavna i cool, ali to je bila pogreška - otvorila se 15 godina starija Demi.

Za vrijeme 8-godišnjeg braka s glumcem, Demi je imala spontani pobačaj u šestom mjesecu, što ju je, tvrdi, potpuno dotuklo i od čega se dugo nije mogla oporaviti.

Foto: Instagram/Screenshot

U knjizi Demi piše i kako je s 15 godina silovana. Ubrzo je otišla od obitelji i započela život s glazbenikom Freddyjem Mooreom (69), a 1980. se za njega i udala. Brak je potrajao pet godina, a već 1987. vjenčala se za Brucea Willisa (64), s kojim je dobila tri kćeri: Rumer, Tallulah i Scout.