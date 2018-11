Demi završila rehabilitaciju, a fanovi je popljuvali: 'Debela si'

Američka glumica i kantautorica Demi Lovato (26) u srpnju je završila u bolnici zbog predoziranja, a sad je i službeno gotova s rehabilitacijom. Nakon što je na Twitteru objavljena njezina fotografija, odmah su krenuli negativni komentari na račun njezinog izgleda.

'Predebela je', 'Izgleda užasno' i 'Trebala bi odmah početi vježbati', samo su neki od komentara.

People are saying #DemiLovato 'turkied' up and got fat since rehab. I mean, these body shamers are so perfect, like damn. 🙄



I don't see it, I think she looks great! pic.twitter.com/gaUW8Cs9VV