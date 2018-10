Denis je borac: Ima autizam, a svirao je s Halidom i Bocellijem

Nastup Denisa Barte (20) u 'Supertalentu' izmamio je suze kako kod članova žirija, tako i kod gledatelja. Naime, on je mladi glazbenik iz Sarajeva s epilepsijom, autizmom i sljepoćom od rođenja, a bolest mu onemogućuje da koristi ruke pa tako Denis bez svoje obitelji nije u mogućnosti obavljati radnje poput hranjenja ili pak pranja zubi.

Ipak, ono što on može i čini s takvom nevjerojatnom lakoćom je – sviranje. Za svoj nastup u 'Supertalentu' odabrao je pjesmu Olivera Dragojevića, 'Oprosti mi pape' i potaknuo emocije.

- Toliko si me dirnuo da sam plakala cijelo vrijeme! Toliko te volim da ti ne mogu opisati, bio si divan - poručila mu je Maja koja se grcala u suzama tijekom cijelog nastupa, a Martina je komentirala: 'Tvoj mentalni sklop, tvoj način razmišljanja, tvoj način komunikacije meni govori da si ti jedno potpuno drugačije biće u odnosu na nas, na jednom potpuno višem, plemenitijem, raskošnijem nivou. Ja sam sigurna da je u ovom trenutku mami i tati najteže biti spona i karika između jednog načina života i ovog drugačijeg, bogatijeg načina života kojega živi Denis'.

Osim što je oduševio u ovom talent showu, Denis rado zasvira i zapjeva na ulicama rodnog grada.

- Denis je od 1. kolovoza postao službeno prvi ulični svirač u BiH. Naime, otvorio je svoj samostalni obrt i sada je ''ulični svirač'' i njegovo službeno zanimanje. Pjeva i svira na sarajevskoj Ferhadiji. To je od sada njegovo radno mjesto - rekao je za Dnevnik.hr njegov otac Nebojša.

Denis često sudjeluje u raznim humanitarnim akcijama, skuplja i novac za magnetne terapije te se liječi u Italiji. Prošle je godine snimio CD, a snima i obrade svjetskih hitova kao i talijanske kancone.

- On nažalost nije svjestan koliko ga ljudi vole. On ima autizam i zbog toga ne može ništa rukama, ali s klavijaturama i tastaturom kompjutera nema problema. Ali znate, on zna više od 4500 pjesama. Nisam siguran zna li ijedan glazbenik toliko. On ne razumije što pjeva. On čuje, upamti i reproducira - prepričava otac

Njegov talent prepoznale su i velike zvijezde pa je tako nastupao s Halidom Bešlićem, ali i s Andreom Bocellijem.

- Andrea je pjevao ‘O sole mio’, a Denis je svirao pored njega. A kako je došlo do toga? Pa jednostavno zato što je Denis išao u jedan centar u Padovi, gdje su bila slijepa djeca predškolskog uzrasta. I tamo je došao Andrea Bocelli i donio je donaciju centru. I onda je čuo, Denis je bio stalno za klavirom. Mi čak nismo ni znali. Samo kada smo došli rekli su nam: bio je Andrea i to je bilo to - otkrio je svojedobno za RTL Denisov otac.