Dennis Rodman istetovirao lice djevojke na obraz: 'Rekla sam mu da to ne radi, nije normalan'

Bivši američki košarkaš Dennis Rodman (62) ljubav prema svojoj djevojci odlučio je pokazati na neobičan način pa je napravio vrlo realističnu tetovažu njezinog lica na obrazu.

Košarkaš s uspješnom karijerom u nekoliko NBA momčadi dodao je tako lice reperice Yella Yelle (31) dodao u svoju poveću kolekciju tetovaža, a ona je bila oduševljena. U videu koji je na svojim društvenim mrežama podijelio slavni tattoo majstor Van Johnson reperica se veselo smijala i proučavala tetovažu.

- Nisam ništa posebno radio danas. Skrivao sam se od vrućina i na lice živuće legende tetovirao njegovu djevojku - napisao je Johnson uz video.

- Zašto ne? - kratko je pak napisao Rodman na svom Instagram profilu.

Foto: Instagram

Yella je za TMZ Sport otkrila da tetovaža nije bila njezina ideja, štoviše, rekla je Dennisu da 'nije normalan'.

- Rekla sam da to ne radi. Pitala sam je li siguran - rekla je reperica i dodala da je košarkaš htio da tetovaža bude još veća.

Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL

Rodman je poznat kao vrlo ekscentrična ličnost, pa tako mnogi smatraju da ovo nije ni približno najluđa stvar koju je napravio. Inače, košarkaš je svojevremeno tvrdio da je spavao s više od 2000 žena, među kojima se našla i 'kraljica popa' Madonna.

- Madonna me jednom nazvala iz New Yorka i rekla mi je da 'gori' i da odmah dođem. Ja sam u to vrijeme kockao u Las Vegasu. Nudila mi je 20 milijuna dolara ako zatrudni, točnije ako se dijete rodi. Poslala je avion po mene, otišao sam do njene kuće, obavio što sam morao i vratio se u Las Vegas nastaviti igrati - ispričao je Rodman u jednom radio intervjuu.