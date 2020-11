Glasnogovornik spomenutog tabloida je svjedo\u010danstva Amber Heard nazvao hrabrima, a The Sun okarakterizirao kao 'novine koje nikada ne\u0107e \u0161utjeti kad je obiteljsko nasilje u pitanju'.\u00a0

Podsjetimo, Amber Heard je optu\u017eila glumca za nasilje, a\u00a0Johnny Depp\u00a0pak nju da samo \u017eeli izvu\u0107i novac od njega la\u017eima i podmetanjima.\u00a0Kako se sudski spor bli\u017eio svome zavr\u0161etku, u javnost su izlazili\u00a0sve jeziviji detalji, a evidentno je da su cijelu pri\u010du i prekid gluma\u010dkog para obilje\u017eili droga, alkohol i krvavi obra\u010duni.\u00a0Johnny je Amber optu\u017eio da se fotografirala s la\u017enim ozljedama i pokrenula 'lov na vje\u0161tice' kako bi ga ocrnila. Ona je pak svjedo\u010dila kako je Depp ovisnik o alkoholu i drogama, koji je\u00a0umi\u0161ljao njezine afere, vi\u0161e je puta ozlijedio\u00a0te joj\u00a0na koncu prijetio smr\u0107u.

Heard se\u00a0razvela od Johnnyja nakon godine dana braka i pet godina veze.\u00a0Zatra\u017eila je rastavu u svibnju 2016.\u00a0te odmah potom dobila privremenu sudsku za\u0161titu od Deppa. Kao razlog zahtjeva za razvod braka glumica je navela 'nepomirljive razlike'.

Depp izgubio na sudu: 'Nazvali su ga nasilnikom, što je istinito'

<p>Nakon što je brak između <strong>Johnnyja Deppa</strong> (57) i <strong>Amber Heard</strong> (34) završio burno te uz puno 'prljavog rublja', saga se mjesecima povlačila po sudovima. Između ostalog i zato što je holivudski glumac tužio britanski tabloid The Sun za klevetu zbog njihovih napisa kako je 'nasilnik koji je pretukao ženu'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>No, nakon što je u nekoliko navrata o njihovom odnosu i nasilju u braku pred sudom govorila glumica Amber Heard, danas je donesena i presuda, a sud je presudio u korist britanskog tabloida. Johnny Depp izgubio je ovaj spor, prenosi <a href="https://www.bbc.com/news/uk-54779430">BBC</a>. </p><p>- The Sun je uspio dokazati da je ono što je napisano u spornom tekstu u suštini istinita informacija. Donio sam takav zaključak nakon što je obrana u sudnici iznijela detalje navedenih 14 incidenata - završio je raspravu sudac Andrew Nicol. </p><p>Glasnogovornik spomenutog tabloida je svjedočanstva Amber Heard nazvao hrabrima, a The Sun okarakterizirao kao 'novine koje nikada neće šutjeti kad je obiteljsko nasilje u pitanju'. </p><p>Podsjetimo, Amber Heard je optužila glumca za nasilje, a Johnny Depp pak nju da samo želi izvući novac od njega lažima i podmetanjima. Kako se sudski spor bližio svome završetku, u javnost su izlazili sve jeziviji detalji, a evidentno je da su cijelu priču i prekid glumačkog para obilježili droga, alkohol i krvavi obračuni. Johnny je Amber optužio da se fotografirala s lažnim ozljedama i pokrenula 'lov na vještice' kako bi ga ocrnila. Ona je pak svjedočila kako je Depp ovisnik o alkoholu i drogama, koji je umišljao njezine afere, više je puta ozlijedio te joj na koncu prijetio smrću.</p><p>Heard se razvela od Johnnyja nakon godine dana braka i pet godina veze. Zatražila je rastavu u svibnju 2016. te odmah potom dobila privremenu sudsku zaštitu od Deppa. Kao razlog zahtjeva za razvod braka glumica je navela 'nepomirljive razlike'.</p>