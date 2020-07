Depp je tužio britanski tabloid: Nazvali ga 'mlatiocem supruge'

Glumac u utorak na sudu počinje sudsku parnicu protiv britanskog tabloida koja će vjerojatno otkriti detalje privatnog života holivudske zvijezde i njegove bivše supruge Amber Heard

<p><strong>Johnny Depp</strong> (57), zvijezda filmova 'Pirati s Kariba', tužio je izdavača britanskog tabloida The Sun i njegova izvršnog urednika <strong>Dana Woottona </strong>(37) za klevetu zbog Woottonova članka iz 2018. u kojemu ga je nazvao 'mlatiocem supruge'.</p><p>Predmet će voditi Londonski visoki sud i suđenje bi trebalo trajati tri tjedna, a iskaz bi trebali dati i glumac i bivša supruga i glumica <strong>Amber Heard</strong> (34).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Fanovi su zabrinuti za Deppa'</strong></p><p>Par se upoznao 2011. na snimanju filma 'The Rum Diary' i vjenčao u veljači 2015. Glumica je podnijela zahtjev za razvod nakon 15 mjeseci braka i tražila od suda da mu zabrani da joj prilazi. Optužila ga je za fizičko zlostavljanje što on niječe. Razveli su se 2017. i tada je ukinuta mjera zabrane pristupa, a Depp je pristao isplatiti joj sedam milijuna dolara.</p><p>Sun je pokušao prošlog tjedna od suda ishoditi odbacivanje tužbe no nije uspio, iako je sudac ocijenio da Depp nije dostavio svu traženu dokumentaciju, među ostalim i njegovu prepisku telefonom s pomoćnikom koji mu je, po Sunu, nabavljao drogu.</p><p>Iako je Amber Deppa optužila za fizičko zlostavljanje, nije sve bilo tako 'crno na bijelo'. Britanski <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-7947733/Amber-Heard-admits-hitting-ex-husband-Johnny-Depp-pelting-pots-pans-tape.html" target="_blank">Daily Mail</a> 'dokopao' se audiosnimke iz 2015. godine na kojoj se jasno čuje kako glumica priznaje da je fizička nasrtala na bivšeg supruga.</p><p>- Lupala sam ti, nisam te udarala, lupala sam te. Ne znam kakve sam pokrete imala, ali dobro si, nisam te ozlijedila - čuje se na snimci Amber koja u nastavku Johnnyja naziva djetetom. Snimku u trajanju od dva sata snimila je Amber, no još uvijek nije poznato kako je ona dospjela u medije. Ona u snimci priznaje i kako je supruga gađala čime je stigla - bocama, vazama, tavama i loncima.</p><p>Inače, Depp je zbog nasilne supruge nekoliko puta završavao u bolnici s modricama, krvav te s opušcima cigareta po sebi, dok je ona javno vrlo vokalna u borbi protiv nasilja nad ženama te za ženska prava.</p>