Depp nastavlja s glazbenom karijerom, objavio je album

Nedugo nakon kontroverznog suđenja zbog klevete, američki glumac Johnny Depp u petak je objavio album s engleskim rokerom Jeffom Beckom, što predstavlja nastavak njegove kreativne karijere.

Album "18", na kojem Depp pjeva i svira gitaru, sadrži 13 pjesama, uglavnom obrada drugih glazbenih djela, a dosad je bio podosta kritiziran te vjerojatno neće igrati značajnu ulogu u repertoaru Becka, 78-godišnjeg bivšeg člana grupe The Yardbirds.

Na albumu su se našle obrade pjesama "What's Going On" Marvina Gayea, "Isolation" Johna Lennona, i "Venus In Furs" sastava Velvet Underground.

Odluka da se uključi pjesma "Velvet In Furs", koja se bavi sadomazohizmom, nekima se može činiti bizarnom, s obzirom na senzacionalno suđenje usredotočeno na navodno obiteljsko nasilje između Deppa i njegove bivše supruge Amber Heard, glumice poznate po svojoj ulozi u filmu "Aquaman".

Album također sadrži pjesme "This is a Song for Miss Hedy Lamarr" i "Sad Motherfuckin' Parade", koje je napisao Depp, 59-godišnja zvijezda serijala filmova "Pirati s Kariba".

Depp i Beck upoznali su se 2016., a sprijateljili su se "zbog automobila i gitara" prije nego što je Beck, kao što je sam rekao, počeo cijeniti "ozbiljnu Deppovu vještinu pisanja tekstova i sluh za glazbu".

Na ovom su albumu počeli raditi 2019.

No, to nije prvi put da se Depp bavio glazbom. Više od deset godina snimao je pjesme i išao na turneje sa sastavom Hollywood Vampires, koji je osnovao s glazbenicima Alice Cooperom i Joe Perryjom.

Beck se trenutno nalazi na turneji po Europi s Deppom kao posebnim gostom.

Depp je ovog proljeća dobio 15 milijuna dolara u raspletu suđenja zbog klevete protiv Heard, kojoj je dodijeljeno dva milijuna dolara.

Porota je odlučila da je 36-godišnja Heard oklevetala Deppa opisavši sebe kao "javnu osobu koja predstavlja nasilje u obitelji" u članku objavljenom 2018. u The Washington Postu iako nije imenovala glumca. Depp smatra da mu je objavom teksta narušen ugled.

Heard je dobila dva milijuna dolara odštete jer je porota zaključila da ju je oklevetao jedan od Deppovih odvjetnika.

Suđenje, koje je trajalo šest tjedana, dobilo je veliku pažnju javnosti osobito zato što se prenosilo na televiziji i na internetu, gdje je na društvenim mrežama Amber Heard postala meta izrugivanja i kritike.

Depp se vraća glumi nakon završetka suđenja i trebao bi igrati kralja Luja XV. u francuskom filmu "La Favorite", koji će se snimati i u palači Versailles.

