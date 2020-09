Desert posipala čvarcima: Bivša misica pretjerala je s mesom?

Danas se kuhalo u Brodarici kod Maje Curavić. Za tu prigodu domaćica je osmislila vrlo zanimljiv, ali i pomalo neobičan mesni jelovnik koji nije bio po svačijem guštu

<p>Kao domaćica u sredini tjedna dobre zabave i raznolike hrane našla se nastavnica matematike, poduzetnica i bivša misica <strong>Maja Curavić</strong>, koja je već na samom početku dala do znanja kako njezina večera neće biti nimalo klasična.</p><p>- Majin doček i aperitiv je bio izvan zemaljski, predobro, atmosfera dočeka je bila savršena - pohvalila je <strong>Nataša</strong> izvrsno pripremljen džin-tonik i male zalogajčiće koje je priredila. Nakon toga gosti su se smjestili na terasu u lounge zonu, gdje je večera bila poslužena.</p><p>Maja im je za 'pred-predjelo' na licu mjesta ispekla juneće ćevape, a potom je na stol pred goste stavila mali roštilj i otkrila tajnu imena predjela – Uradi sam.</p><p>- Svatko voli drugačije pečeno meso pa je zato najbolje da svatko sebi ispeče onako kako voli - kazala je Maja te im detaljno objasnila o kojoj vrsti mesa se radi, a gosti su ostali ugodno iznenađeni idejom i znanjem te im nije smetalo što ih je 'zaposlila'.</p><p>- Interesantno, predjelo je bilo fenomenalno - rekla je Nataša, a Mile je čak jeo i sirovo meso jer mu je bilo odlično: 'Volim meso, a sirovi komad mi je bio najbolji!'</p><p>Za glavno jelo Maja je ponudila Kraljicu na dasci, odležani kravlji rib-eye steak s kosti i bez kosti koji je pripremila pred gostima na roštilju.</p><p>- Meni je bilo zlo od mesa, izgledalo je prekrasno ,ali nisam više mogla jesti - priznala je Duška kojoj se treći mesni slijed nije toliko svidio, baš kao ni Nataši, dok su dečki bili oduševljeni: 'Odlično je!'</p><p>Maja je cijelu mesnu priču zaokružila i mesnim desertom, točnije, sorbetom od krušaka po kojem je posipala mrvljene čvarke. Duški i Nataši čvarci u desertu nisu bili po volji, a Mile i Milko su komentirali kako im je desert izvrstan te da se čvarci ne osjete jako, već se lijepo nadopunjavaju s kruškama.</p><p>Na ocjenjivanju Maja je od Duške dobila ocjenu 7 jer je na večeri bilo previše mesa i desert joj nije bio dobar. Nataša ju je ocijenila s osmicom jer joj je također bilo previše mesa, iako je sve bilo ukusno. Milko je također dao ocjenu 8, a Mile je Maju nagradio desetkom: 'Imamo premalo vremena da iskažem svoje divljenje. Majo, to je to!'</p><p>Tako je Maja ukupno zaradila 33 boda, no ona je sa svojom večerom bila jako zadovoljna.</p><p>- Izvela sam sve kako sam zamislila i mislim da sam dobro to odradila - zaključila je večeru.</p>