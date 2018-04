'Despacitom' do prve pobjede: Matko Knešaurek oduševio žiri

Matko Knešaurek odnio je ove nedjelje svoju prvu pobjedu u showu 'Tvoje lice zvuči poznato'. Transformirao se u latino pop senzaciju Luisa Fonsija i otpjevao jedan od najvećih hitova svih vremena, 'Despacito'. Članovi žirija bili su oduševljeni njegovim nastupom, a Matko je ispunio svoje obećanje da će u svakoj emisiji biti sve bolji.

- Meni je jako drago što si ti to svoje proročanstvo napokon ispunio. Bio si odličan, strast između tebe i naše plesačice bila je evidentna - rekao je Damir Kedžo s kojim se složio i Saša Lozar.

- Malo jesam bio skeptičan na početku. Uglavnom odlično, ja nemam zamjerke - dodao je Mario Petreković.

- Jako si zgodan i jako dobro pjevaš, iznenađena sam - zaključila je Nives Celzijus pohvale žirija. Zahvaljujući Matkovoj pobjedi, Nova TV donirat će 10 tisuća kuna udruzi Zipka iz Varaždina koja radi na poboljšanju kvalitete života djece i mladih iz udomiteljskih obitelji.

Pobjeda je ovoga tjedna za dlaku izmakla Maji Bajamić koja je uz pomoć malene Elene Brnić nastupila kao Beyonce, a zajedno su otpjevale njenu pjesmu 'Listen'.

- Kakav stas, kakva glas, kakva karizma – vi ste dvije predivne dive. Beyonce se ne bi posramila ovakvog nastupa - oduševljeno je rekla Nives i dodala kako osjeća ljubomoru prema Maji zbog izvrsnih nastupa.

- Elena, tebe da Beyonce vidi imala bi ista osjećanja kao što ja imam prema Maji. Koliko si genijalna, bravo - nije sakrivala oduševljenje.

- Elena, nemoj odustati od pjevanja, mislim da svi klinci koji pokažu da su dobri u nečemu, to trebaju klesati. Stvarno si predivna bila - pridružio se pohvalama Saša i dodao:

- Majo, ti jednostavno uspiješ naći nešto karakteristično kod izvođača i toga se primiš. Ti si uvijek na svom zavidnom nivou - rekao je. Kedžo je rekao kako je Elena stvorena za scenu i pjevački posao te kako nikako ne smije odustati jer odlično pjeva.

- Majo, ti si meni apsolutno pjevačko čudo. Znam koliko je tu truda uloženo. Ti si to odradila svjetski i ja ti se divim - kazao joj je Kedžo.

- Sjajno. Meni najbolja mini me kombinacija do sad. Ja sam oduševljen i naježio sam sen - komentirao je oduševljeni Petreković transformaciju.

Amel Ćurić osvojio je simpatije publike i žirija otpjevavši pjesmu 'Bube u glavi', nekad megapopularne Tajči.

- Amele, ovo je bilo energično. Imaš sve više energije, točno se vidi taj kondicijski rast - poručila mu je Nives i duhovito komentirala kako se uživio ulogu i zaista, kako tekst kaže, pojeo dvanaest kremšnita.

- Ja sam se jako zabavio. Hvala ti na jednoj prekrasnoj tjelovježbi i zaraznom osmjehu Tajči toga doba. Prekrasno osvježenje - zadovoljno je komentirao Petreković.

- Ovo je baš došlo u kategoriju smiješne točke. Ja sam se toliko nasmijao da nisam mogao vjerovati. Stvarno si bio smiješan - kazao mu je Saša.

- Ovo je meni energetski odnijelo emisiju na sasvim drugu razinu. Ovo je bila kombinacija zumbe, aerobika, Tajči i svega. Bio si beskrajno smiješan - rekao je Kedžo dodavši kako mu je Amelov nastup bio najzabavniji do sada.

S hitom 'Moving on up' dance grupe M People nastupio je Davor Dretar Drele.

- Uvijek mislim da me nećeš imati čime iznenaditi, i onda me opet iznenadiš, ti si neiscrpan izvor zabave - komentirala je Nives Dreletovu transformaciju.

- Jako lijepo, ispočetka sam očekivao zabavnu točku i puno smijeha. Gospođa Drele je pokazala da može izaći iz svojih glasovnih okvira i ja sam negdje načuo M People u tebi - duhovito se pohvalama pridružio Petreković.

- Drele nema te iste postavke za svaku žensku transformaciju i to je super. Svaki put si drugačiji kao žena - komentirao je Saša. Kedžo se složio s komentarima svojih kolega i dodao: 'Sviđa mi se što je imao taj okret očima prave dive. Drele, ti si kao vino, u svakoj emisiji sve bolji i bolji'.

Nakon što je odnijela pobjedu u prošloj epizodi kao Sia, Paola Valić Bekić ovoga puta imala je zadatak postati Davor Gobac iz grupe Psihomodo pop.

- Cijelo vrijeme on je beskrajno infantilan, to je super i ti si to sve odradila kako treba - rekla joj je Nives.

- Dobro mi je što si ti konstantno u liku. Tebi nevjerojatno odgovaraju te muške uloge. Svaka čast - zadovoljan je bio Petreković. Posebno ju je pohvalio Saša koji je rekao: 'Paola, ti si poprilično talentirana po svakom pitanju, plivaš u tim raznoraznim stilovima i jako se lako prilagođavaš svemu. Ti si baš lik koji u svemu izvuče nešto što je karakteristično za tog izvođača i to je jako bitno za nas'.

Kedžo joj je poručio kako je teško nakon prošle emisije napraviti nešto slično, ali kako je ona uspjela sve odraditi kako treba.

- Ti si se uvijek ulovila u koštac sa svime i sve jako dobro odradila - zaključio je.

Prošlog tjedna sve je iznenadila svojom seksepilnošću, a u ovoj epizodi Katarina Baban utjelovila je legendarnog Princea.

- Imala si čast utjeloviti jednog od najutjecajnijih glazbenika svih vremena, meni se kod njega jako sviđalo što je šibao i mušku i žensku energiju istovremeno, a svojim pokretima si to dočarala - poručio joj je Kedžo i dodao kako bi osobno volio da je u Katarininoj interpretaciji bilo malo više Princeove seksualnosti.

- Vizualno si odlična, vokalno mi se nisi baš približila Princeu. Meni je to recimo falilo - kritičan je bio Saša, kao i Nives koja joj je poručila kako je prvi puta čula da se Katarina vokalno muči. S druge strane, Petreković kaže kako je on vidio sreću i ljepotu u nastupu.

- Katarina većinom ima teške zadatke , a to je pjevati i skakati u isto vrijeme. Dobiti sve te pokrete u kratko vrijeme je vrlo teško - stao je u njenu obranu Petreković.

Damir Poljičak ponovno se našao pri dnu ljestvice, ovoga puta kao Jelena Rozga u grupi Magazin, otpjevavši njihov hit 'Suze biserne'.

- Ista Jelena Rozga - duhovito je rekao Saša i dodao: 'Što se tiče pjevanja i postavke glasa, to je opet na nekoj zavidnoj razini. Opet si napravio dobru stvar'.

Petreković je rekao kako ga čudi što jedan muškarac čitavu pjesmu može izvesti u falsetu, ali i kako navija za Poljička. Budući da već dugo ne skriva simpatije prema Poljičku, Nives je ovoga puta bila kratka i jasna.

- Meni si totalno prenio tu atmosferu spota, kao šumska diva. Djeluješ nevino i čedno - kazala mu je u svom stilu. Kedžo je rekao kako je transformacija bila vokalno jako dobra, ali i dodao: 'Ako si muškarac, osim ako si Saša Lozar, ne možeš u potpunosti donijeti Rozgu kako treba'.

Na začelju ljestvice ovoga se puta našla Ana Vilenica koja je utjelovila Dalibora Bruna i otpjevala pjesmu 'Nisi ti više crno vino'.

- Prošli put si mi bila bolja. Skinula si njegove pokrete, ali malo je bila karikatura - poručio joj je Kedžo.

- Malo ponekad trebaš bacit na neku karikaturu, ali ne previše. Kod glasa mi je falilo tog nekog specifičnog vibrata koje on ima nakon završetka svake fraze - rekao je Saša. Petreković je istaknuo kako je ova točka dosta teška za odraditi, ali i kako se dobro zabavio za vrijeme njenog nastupa.

- Dosta je on teatralan i naglašen, imaš dojam da on svaku riječ dočarava svojim pokretima. Možda je bilo sve malo prenaglašeno i u dosta momenata otišlo u pretjeranu karikaturu - zaključila je Nives.

U osmoj epizodi popularnog zabavno-glazbenog showa vidjet ćemo transformaciju Katarine Baban u popularnog Jolu, Paolu Valić Bekić kao dio grupe TLC, Anu Vilenicu kao Camillu Cabello i Matka Knešaureka kao Lionela Richieja. Maja Bajamić postat će Michael Jackson, Amel Ćurić bit će Halid Bešlić, Damir Poljičak transformirat će se u Milu Hrnića, a Davor Dretar Drele će postati Zdenka Kovačiček.