Devet godina su bili u tajnoj vezi: Kralj Harald V. zbog Sonje je skoro izazvao ustavnu krizu

Ljubav norveškog kralja Haralda V. i kraljice Sonje dovela je do prijetnji ustavnom krizom koja je kulminirala ultimatumom budućeg kralja vlastitom ocu. Njihova borba protiv strogih protokola ne samo da je osigurala njihovu zajedničku budućnost, već je trajno modernizirala jednu od najstarijih europskih monarhija, piše časopis Hola!.

Foto: PXL

Sve je počelo 1959. godine na zabavi zajedničkog prijatelja. Prestolonasljednik Harald, tada 22-godišnji kadet na Norveškoj vojnoj akademiji, upoznao je Sonju Haraldsen, studenticu engleskog, francuskog i povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Oslu. Bila je to, kako su kasnije oboje opisali, ljubav na prvi pogled. No, postojala je naizgled nepremostiva prepreka: Sonja je bila pučanka, kći trgovca odjećom, a od Haralda se, prema nepisanim pravilima i očekivanjima nacije, zahtijevalo da oženi princezu plemićke krvi. Njihova veza morala je ostati strogo čuvana tajna. Godinama su se sastajali daleko od očiju javnosti, često pronalazeći utočište u domu Sonjine majke. Unatoč dubokim osjećajima, pritisak dvora i javnosti bio je golem. Kralj Olav V., Haraldov otac, oštro se protivio vezi, strahujući od narušavanja ugleda i budućnosti monarhije. U jednom je trenutku palača čak izdala priopćenje u kojem se tvrdilo da princ nikada neće oženiti pučanku.

Kraljevski ultimatum: Sonja ili nitko!

Nakon gotovo desetljeća skrivanja, prekida i mirenja, strpljenje budućeg kralja bilo je na izmaku. Suočen s nepopustljivošću svoga oca i državnog vrha, koji je u takvom braku vidio potencijalnu ustavnu krizu, Harald se odlučio na potez bez presedana. Godine 1968., tada 31-godišnji princ, svojem je ocu, kralju Olavu, postavio jasan ultimatum: ili će mu dopustiti da oženi Sonju, ili će do kraja života ostati samac. Ova hrabra, ali riskantna odluka stavila je monarhiju u nezavidan položaj. Budući da je Harald bio jedini nasljednik prijestolja, njegov ostanak bez potomstva značio bi kraj vladavine dinastije Glücksburg u Norveškoj.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

​- Jednostavno smo nastavili čekati i nadati se da će na kraju svi popustiti - prisjetio se kralj Harald godinama kasnije. Suočen s mogućnošću gašenja kraljevske loze, kralj Olav konačno je popustio. Nakon konzultacija s predsjednikom parlamenta, čelnicima političkih stranaka i vladom, dao je svoj blagoslov.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Nova princeza oduševila Norvežane

Zaruke su objavljene u ožujku 1968., a vijest je primljena s oduševljenjem diljem Norveške. Harald i Sonja vjenčali su se 29. kolovoza 1968. u katedrali u Oslu pred 850 uzvanika. U dirljivoj gesti pomirenja i konačnog prihvaćanja, Sonju je do oltara dopratio sam kralj Olav, budući da je njezin otac preminuo. Norveški narod, koji je godinama pratio njihovu borbu, srdačno je prihvatio svoju novu princezu. Sonja je postala prva norveška kraljica pučanka, a svojom predanošću kraljevskim dužnostima brzo je osvojila simpatije i poštovanje. Njihova priča nije samo promijenila pravila, već je i utrla put budućim generacijama, uključujući i njihova sina, prijestolonasljednika Haakona, koji je također oženio pučanku. Gotovo šest desetljeća kasnije, njihova ljubav i dalje traje, a njihova je borba za ljubav ovjekovječena i u novoj dramskoj seriji "Harald i Sonja".

*uz korištenje AI-ja